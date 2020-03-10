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Эрдоган заявил о смягчении позиции США по С-400
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РИА Новости

Эрдоган заявил о смягчении позиции США по С-400

15:11 10.03.2020 (обновлено: 15:12 10.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о смягчении позиции США по закупке Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400.
"Позиция США по теме С-400 значительно смягчилась. Они уже пришли к той точке, что сказали: "Дайте нам слово, что С-400 не будут введены в эксплуатацию", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Брюссель. Его цитирует газета Sabah.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки. Как ранее заявил Эрдоган, Турция планирует завершить установку С-400 и поставить их на боевое дежурство в апреле.
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Реджеп Тайип ЭрдоганРоссияС-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
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