Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки. Как ранее заявил Эрдоган, Турция планирует завершить установку С-400 и поставить их на боевое дежурство в апреле.
Эрдоган заявил о смягчении позиции США по С-400
15:11 10.03.2020 (обновлено: 15:12 10.03.2020)
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото