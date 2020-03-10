В Азербайджане отменили праздничные мероприятия из-за коронавируса

Ранее оперативный штаб при кабмине Азербайджана сообщил, что число зараженных коронавирусом в стране достигло 11 человек. Один из зараженных – гражданин РФ.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.