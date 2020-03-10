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В Азербайджане отменили праздничные мероприятия из-за коронавируса
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РИА Новости

В Азербайджане отменили праздничные мероприятия из-за коронавируса

15:10 10.03.2020
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПроверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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БАКУ, 10 мар – РИА Новости. Праздничные мероприятия в связи с праздником Навруз отменяются в Азербайджане из-за угрозы распространения коронавируса, населению советуют перенести свадьбы и упростить траурные церемонии.
Ранее оперативный штаб при кабмине Азербайджана сообщил, что число зараженных коронавирусом в стране достигло 11 человек. Один из зараженных – гражданин РФ.
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"Отменяется проведение в третьей декаде марта торжеств по случаю праздника Навруз. Запрет касается мероприятий в Баку и других регионах Азербайджана. Советуем населению перенести даты свадеб и упростить проведение траурных церемоний", - сообщили РИА Новости в оперативном штабе при кабмине Азербайджана.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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