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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T18:46+0300
https://ria.ru/20200310/1568383785.html
Киселев назвал вопрос о досрочных президентских выборах логичным
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564504045_0:0:2918:1642_1036x0_80_0_0_018dee27fb8ff2ce26c3c3afdd9cc118.jpg
РИА Новости

Киселев назвал вопрос о досрочных президентских выборах логичным

14:48 10.03.2020 (обновлено: 18:46 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев во время пресс-конференции, посвященной развитию системы дипломатической службы в России и актуальным вопросам работы Дипломатической академии МИД России
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев во время пресс-конференции, посвященной развитию системы дипломатической службы в России и актуальным вопросам работы Дипломатической академии МИД России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вопрос о досрочных президентских выборах в России вместе или после досрочных парламентских вполне закономерен, написал в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Киселев, комментируя предложение о проведении досрочного голосования по избранию депутатов Госдумы.
Ранее во вторник депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.
"Что касается поправки Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму. Это точно надо широко обсуждать. Конечно, можно не спешить и обновить депутатский состав позже. Но коль скоро сказали "А", то надо говорить и "Б". Если уж следовать логике поправки Карелина, то почему бы не подискутировать и о досрочных выборах президента?" - отметил Киселев.
По его мнению, это вполне в духе тех изменений, которые сейчас обсуждаются: президент предложил наделить новыми полномочиями и ответственностью и Думу, и Совет Федерации, депутаты предлагают провести досрочные парламентские выборы. "Так если будет новая Дума, если будет фактически новая Конституция, то логично возникает и вопрос о том, чтобы по новой Конституции параллельно или вслед назначить и досрочные президентские выборы. Это пока лишь развитие логики предложения Карелина", - считает Киселев.
При этом, по его словам, правомерность такого подхода должен все же определить Конституционный суд. "Скорее всего, так и случится, ведь по российским законам Конституционный суд рассматривает и персональные запросы граждан. Неужели никто не обратится?" - резюмировал журналист.
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр КарелинКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияДмитрий КиселевВячеслав ВолодинПолитика
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