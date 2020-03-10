Киселев назвал вопрос о досрочных президентских выборах логичным

"Что касается поправки Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму. Это точно надо широко обсуждать. Конечно, можно не спешить и обновить депутатский состав позже. Но коль скоро сказали "А", то надо говорить и "Б". Если уж следовать логике поправки Карелина, то почему бы не подискутировать и о досрочных выборах президента?" - отметил Киселев.