Киселев назвал вопрос о досрочных президентских выборах логичным

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вопрос о досрочных президентских выборах в России вместе или после досрочных парламентских вполне закономерен, написал в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Киселев, комментируя предложение о проведении досрочного голосования по избранию депутатов Госдумы.
Ранее во вторник депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.
"Что касается поправки Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму. Это точно надо широко обсуждать. Конечно, можно не спешить и обновить депутатский состав позже. Но коль скоро сказали "А", то надо говорить и "Б". Если уж следовать логике поправки Карелина, то почему бы не подискутировать и о досрочных выборах президента?" - отметил Киселев.
По его мнению, это вполне в духе тех изменений, которые сейчас обсуждаются: президент предложил наделить новыми полномочиями и ответственностью и Думу, и Совет Федерации, депутаты предлагают провести досрочные парламентские выборы. "Так если будет новая Дума, если будет фактически новая Конституция, то логично возникает и вопрос о том, чтобы по новой Конституции параллельно или вслед назначить и досрочные президентские выборы. Это пока лишь развитие логики предложения Карелина", - считает Киселев.
При этом, по его словам, правомерность такого подхода должен все же определить Конституционный суд. "Скорее всего, так и случится, ведь по российским законам Конституционный суд рассматривает и персональные запросы граждан. Неужели никто не обратится?" - резюмировал журналист.