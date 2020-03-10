Госдуме могут дать право сократить срок своих полномочий

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная дума 7 созыва вправе двумя третями голосов от общего числа депутатов принять решение о сокращении срока своих полномочий, в этом случае президент может назначить выборы в ГД, следует из поправки депутата Александра Карелина к проекту об изменении Конституции, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
"Государственная дума седьмого созыва в связи с принятием поправки к Конституции Российской Федерации, предусмотренной статьей 1 настоящего закона, вправе двумя третями голосов от общего числа депутатов Государственной думы принять решение о сокращении срока полномочий Государственной думы данного созыва. В этом случае президент Российской Федерации вправе назначить новые выборы Государственной думы", - говорится в тексте поправки.
Также, согласно поправке, Госдума восьмого созыва должна собраться на первое заседание не позднее чем на 30 день после ее избрания. Кроме того, в случае принятия решения о сокращении полномочий не избранным в новый созыв депутатам предусматриваются гарантии согласно закону "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы".