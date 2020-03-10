Киселев оценил идею Жириновского о выборах президента Госсоветом

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Предложение главы Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского о выборах президента РФ Госсоветом не либерально и не демократично, считает журналист Дмитрий Киселев.
"Весьма экзотичное и экстравагантное предложение от Владимира Вольфовича – наделить Госсовет правом избирать президента. Странно и забавно одновременно, что это прозвучало от Либерально-демократической партии – это а) не либерально и б) не демократично", - написал Киселев в своем Telegram-канале.
По его мнению, нельзя отбирать у народа право избирать главу государства. "Это возвращает нас во времена, когда лидера страны выбирала горстка людей, а такая келейщина не подходит для современной России. Но как в любой демократии, предложение заслуживает обсуждения. Впрочем, в данном случае – скорее, осуждения", - добавил он.
Ранее во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.