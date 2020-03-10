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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T18:46+0300
https://ria.ru/20200310/1568383117.html
Киселев оценил идею Жириновского о выборах президента Госсоветом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563970094_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_93c01985ec6491c199d3535657d0b8ae.jpg
РИА Новости

Киселев оценил идею Жириновского о выборах президента Госсоветом

14:37 10.03.2020 (обновлено: 18:46 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда "История Отечества" в 2020 году
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Предложение главы Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского о выборах президента РФ Госсоветом не либерально и не демократично, считает журналист Дмитрий Киселев.
"Весьма экзотичное и экстравагантное предложение от Владимира Вольфовича – наделить Госсовет правом избирать президента. Странно и забавно одновременно, что это прозвучало от Либерально-демократической партии – это а) не либерально и б) не демократично", - написал Киселев в своем Telegram-канале.
По его мнению, нельзя отбирать у народа право избирать главу государства. "Это возвращает нас во времена, когда лидера страны выбирала горстка людей, а такая келейщина не подходит для современной России. Но как в любой демократии, предложение заслуживает обсуждения. Впрочем, в данном случае – скорее, осуждения", - добавил он.
Ранее во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Вчера, 12:10Голосование по поправкам в Конституцию
В Совфеде прокомментировали идею о праве Госсовета выбирать президента
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЛДПРГосдума РФДмитрий КиселевВладимир ЖириновскийПолитика
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