Киселев оценил идею Жириновского о выборах президента Госсоветом

"Весьма экзотичное и экстравагантное предложение от Владимира Вольфовича – наделить Госсовет правом избирать президента. Странно и забавно одновременно, что это прозвучало от Либерально-демократической партии – это а) не либерально и б) не демократично", - написал Киселев в своем Telegram-канале.

По его мнению, нельзя отбирать у народа право избирать главу государства. "Это возвращает нас во времена, когда лидера страны выбирала горстка людей, а такая келейщина не подходит для современной России. Но как в любой демократии, предложение заслуживает обсуждения. Впрочем, в данном случае – скорее, осуждения", - добавил он.