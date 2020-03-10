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2020-03-10T14:23+0300
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Жириновский назвал сроки подготовки к досрочным выборам в Госдуму
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РИА Новости

Жириновский назвал сроки подготовки к досрочным выборам в Госдуму

14:23 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Политическая партия всегда должна быть готова к выборам, шести месяцев будет достаточно, сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, говоря о возможности досрочных выборов в Госдуму.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.
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"Ведь практически полгода. Смотрите: март, апрель, май, июнь, июль, август - больше шести месяцев. Потом, политическая партия должна быть готова к выборам. На Западе выборы проходят буквально в течение месяца. С 1 апреля распускается парламент, в середине мая избран уже новый. Там вообще полтора месяца на выборы, ну два, ну три. У нас шесть месяцев. И политическая партия готовится к выборам постоянно, как спортсмены. Конечно, для него может быть неожиданно, что чемпионат начнется раньше. Но тренируется постоянно", - рассказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, достаточно ли времени на подготовку к досрочным выборам.
В парламенте, по словам Жириновского, должны появиться новые люди, более молодые, "в основном юристы, экономисты, инженеры".
"Всем выгодно обновление, омоложение, очищение в чем-то. Гражданам хочется, так сказать, иметь возможность еще раз 20 сентября повлиять на расклад политических сил в самом парламенте. И потом, нас обновленная Конституция обязывает. Государственная Дума получила новые полномочия. И эти полномочия должен осуществлять новый парламент", - добавил Жириновский.
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