Жириновский назвал сроки подготовки к досрочным выборам в Госдуму

В парламенте, по словам Жириновского, должны появиться новые люди, более молодые, "в основном юристы, экономисты, инженеры".

"Всем выгодно обновление, омоложение, очищение в чем-то. Гражданам хочется, так сказать, иметь возможность еще раз 20 сентября повлиять на расклад политических сил в самом парламенте. И потом, нас обновленная Конституция обязывает. Государственная Дума получила новые полномочия. И эти полномочия должен осуществлять новый парламент", - добавил Жириновский.