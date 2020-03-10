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2020-03-10T17:10+0300
https://ria.ru/20200310/1568381689.html
Forbes назвал потери десяти богатейших людей мира за понедельник
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РИА Новости

Forbes назвал потери десяти богатейших людей мира за понедельник

14:47 10.03.2020 (обновлено: 17:10 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с логотипом Forbes
Баннер с логотипом Forbes
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Состояние десяти самых богатых миллиардеров мира в "черный понедельник", как его уже окрестили аналитики, сократилось в совокупности почти на 38 миллиардов долларов, подсчитал журнал Forbes.
Столь сильное падение связано с распродажами на мировых фондовых рынках, в рамках которых индекс США Dow Jones пережил самое сильное с 2008 года падение за один день - 7,79%.
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Сильнее всего сократилось состояние президента группы компаний LVMH Бернара Арно, который за день потерял 6 миллиардов долларов. На втором месте по объему потерь находится самый богатый миллиардер мира, основатель и глава Amazon Джефф Безос - его капитал уменьшился за день на 5,6 миллиарда долларов, а глава инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет за день потерял 5,4 миллиарда долларов.
Состояние мексиканского миллиардера Карлоса Слима упало за день чуть меньше, чем на 5 миллиардов долларов, а основатель и глава Facebook Марк Цукерберг потерял в понедельник 4,2 миллиарда долларов.
Основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега за день потерял 2,8 миллиарда долларов, основатель Microsoft Билл Гейтс - 3,8 миллиарда долларов, а сооснователь Google Ларри Пейдж — 3,3 миллиарда долларов. Состояние основателя Oracle Ларри Эллисона уменьшилось на 1,8 миллиарда долларов.
Единственным миллиардером из топ-10, об изменении состояния которого не известно, это Майкл Блумберг. Основа его капитала — это частная компания Bloomberg LP, акции которой не торгуется на рынке. По последним данным Forbes, его капитал составлял 56,1 миллиарда долларов.
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Джефф БезосАмансио ОртегаКарлос СлимForbesЛарри ПейджБилл ГейтсМайкл БлумбергМарк ЦукербергЭкономика
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