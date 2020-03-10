Прокурор оценил сроки подготовки к даче показаний по MH17 в России

"Если Пулатов согласится сделать заявление в присутствии своих адвокатов, в этом случае у него есть две опции: он может быть выслушан судьей в Нидерландах или в России... Если он пожелает выступить перед судьей в России, подготовка к этому займет как минимум несколько месяцев", — сказал Бергер в суде.