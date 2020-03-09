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2020-03-09T23:57+0300
https://ria.ru/20200309/1568357824.html
Прокурор по делу MH17 предложил фигурантам дать показания в России
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РИА Новости

Прокурор по делу MH17 предложил фигурантам дать показания в России

23:57 09.03.2020
2747
© РИА Новости / Максим БлиновПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
АМСТЕРДАМ, 9 мар - РИА Новости. Обвиняемые по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года могут дать показания властям РФ, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе.
Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
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"Конечно, ничто не меняет того факта, что сами обвиняемые являются людьми, которые лучше всего могут представить свою точку зрения. Вот почему Государственная прокуратура сделала все возможное, чтобы предоставить им такую возможность. И действительно, у них есть такие возможности. Они могут появиться здесь лично. Они могут отправить адвоката, чтобы разъяснить свою сторону истории. Они могут дать показания российским властям. Они могут написать ССГ (Совместной следственной группе - ред.) через веб-сайт или через социальные сети", - сказал прокурор на заседании.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Вчера, 22:32
Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию
93621615
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РоссияMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)НидерландыВ мире
Популярные комментарии
Так не ты ли сам отказался материалы дела предоставить России?!
10 марта, 00:01
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