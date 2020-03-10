Си Цзиньпин заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в Хубэе

ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибыл в город Ухань, очаг эпидемии нового коронавируса, с инспекционной поездкой, заявил, что эпидемиологическая ситуация в провинции Хубэй и в самом Ухане улучшилась, достигнуты важные промежуточные результаты, сообщает агентство Синьхуа.
Си Цзиньпин во вторник утром прибыл в Ухань для инспекции мер местных властей по борьбе с эпидемией коронавируса.
"Благодаря огромным усилиям в ситуации с профилактикой и контролем эпидемии в провинции Хубэй и в городе Ухань произошли позитивные изменения, достигнуты важные результаты", - заявил Си Цзиньпин.
При этом он подчеркнул, что работа по недопущению распространения эпидемии по-прежнему остается первостепенной задачей.
Китайский лидер прибыл в город на самолете в 10.00 по местному времени (5.00 мск). В ходе рабочей поездки он ознакомился с работой и предпринимаемыми мерами по профилактике и борьбе с коронавирусом в Ухане, встретился с медицинским персоналом, военными, соцработниками, сотрудниками органов общественной безопасности, волонтерами, пациентами и с местными жителями.
Согласно последней статистике, город Ухань остается единственным местом в Китае, где за последние сутки были выявлены новые случаи заражения коронавирусом, остальные случаи в стране – ввозные.
По последним официальным данным, за прошедшие сутки в провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили 17 случаев заражения (все 17 в городе Ухань), были выписаны 1 152 человека (896 - в Ухане), зарегистрированы 17 летальных случаев (16 - в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили уже 67 760 случаев заражения (49 965 - в Ухане), при этом уже 47 585 пациентов выздоровели, 3 024 человека скончались (2 404 - в Ухане). В настоящее время в провинции болеет 17 151 человек, из них 4 701 находится в тяжелом состоянии.
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