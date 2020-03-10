Си Цзиньпин заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в Хубэе

ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Председатель КНР Председатель КНР Си Цзиньпин , который прибыл в город Ухань , очаг эпидемии нового коронавируса, с инспекционной поездкой, заявил, что эпидемиологическая ситуация в провинции Хубэй и в самом Ухане улучшилась, достигнуты важные промежуточные результаты, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин во вторник утром прибыл в Ухань для инспекции мер местных властей по борьбе с эпидемией коронавируса

"Благодаря огромным усилиям в ситуации с профилактикой и контролем эпидемии в провинции Хубэй и в городе Ухань произошли позитивные изменения, достигнуты важные результаты", - заявил Си Цзиньпин.

При этом он подчеркнул, что работа по недопущению распространения эпидемии по-прежнему остается первостепенной задачей.

Китайский лидер прибыл в город на самолете в 10.00 по местному времени (5.00 мск). В ходе рабочей поездки он ознакомился с работой и предпринимаемыми мерами по профилактике и борьбе с коронавирусом в Ухане, встретился с медицинским персоналом, военными, соцработниками, сотрудниками органов общественной безопасности, волонтерами, пациентами и с местными жителями.

Согласно последней статистике, город Ухань остается единственным местом в Китае , где за последние сутки были выявлены новые случаи заражения коронавирусом, остальные случаи в стране – ввозные.