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Участник группы Little Big женился
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РИА Новости

Участник группы Little Big женился

14:27 10.03.2020 (обновлено: 15:17 10.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастник группы Little Big Антон Лиссов во время выступления
Участник группы Little Big Антон Лиссов во время выступления
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой. Видео регистрации брака опубликовала в Instagram продюсер коллектива Алина Пязок.
Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Сначала пара расписалась во Дворце бракосочетания, а затем отправилась в ресторан.
Little Big — эпатажная рейв-группа, участники которой называют себя сатирической арт-коллаборацией. Коллектив представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление удивит поклонников.
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