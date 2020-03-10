Участник группы Little Big женился

Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Сначала пара расписалась во Дворце бракосочетания, а затем отправилась в ресторан.

Little Big — эпатажная рейв-группа, участники которой называют себя сатирической арт-коллаборацией. Коллектив представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление удивит поклонников.