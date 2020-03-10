Чистая прибыль Uniper за 2019 год составила 610 млн евро

Прибыль в пересчете на акцию составила 1,67 евро против убытка в 1,1 евро за 2018 год. Продажи упали на 28,3%, до 65,804 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT незначительно сократился - до 863 миллионов евро. Индикатор поддержали более высокие цены на энергоносители и выработка, а также результаты деятельности в России. Негативно отразились на показателе сравнительно более сильные значения годом ранее.