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Теплоснабжение
2020-03-10T13:42+0300
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Чистая прибыль Uniper за 2019 год составила 610 млн евро
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РИА Новости

Чистая прибыль Uniper за 2019 год составила 610 млн евро

13:42 10.03.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Чистая прибыль международного энергетического концерна Uniper, приходящаяся на акционеров компании, за 2019 год составила 610 миллионов евро против убытка в 401 миллион годом ранее, следует из отчетности.
Прибыль в пересчете на акцию составила 1,67 евро против убытка в 1,1 евро за 2018 год. Продажи упали на 28,3%, до 65,804 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT незначительно сократился - до 863 миллионов евро. Индикатор поддержали более высокие цены на энергоносители и выработка, а также результаты деятельности в России. Негативно отразились на показателе сравнительно более сильные значения годом ранее.
"Мы очень довольны нашими результатами в 2019 году, особенно в четвертом квартале. Мы достигли наших целевых показателей, которые были скорректированы в ноябре", - приводятся в релизе слова финдиректора компании Саши Биберта.
Компания прогнозирует, что скорректированный показатель EBIT по итогам текущего года составит 0,75-1 миллиард евро, а скорректированная чистая прибыль - 550-800 миллионов евро.
Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" - "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".
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