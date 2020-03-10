В Петербурге из-за таяния льдов маленьких нерпят уносит от родителей

"За несколько дней в центре появились восемь новых ладожских нерпят. Практически все они были подобраны в Неве, на берегу или с проплывающих льдин… Все нерпята - бельки, возраст некоторых из них не более 2-3 дней. Для нас всегда это очень и очень сложные пациенты, и никогда прежде мы не получали одномоментно такое их количество", - пишет фонд в соцсети "ВКонтакте".
"Еще вчера и позавчера значительное число нерпят проплыло вниз по Неве, и больше о них пока ничего неизвестно. По состоянию попавших к нам животных можно сказать, что их собратьям по несчастью, которые плавали, может быть, где-то на последних ладожских льдинках, не повезло, так как находиться в холодной воде больше нескольких минут они не могут и утонут или уже утонули. Вот такой вот нерпоапокалипсис", - пишет фонд.