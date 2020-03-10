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2020-03-10T13:47+0300
https://ria.ru/20200310/1568379077.html
В Петербурге из-за таяния льдов маленьких нерпят уносит от родителей
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РИА Новости

В Петербурге из-за таяния льдов маленьких нерпят уносит от родителей

13:36 10.03.2020 (обновлено: 13:47 10.03.2020)
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© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыСерый тюлень, спасенный в Финском заливе
Серый тюлень, спасенный в Финском заливе
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Таяние льдов на северо-западе России привело к тому, что детенышей ладожской кольчатой нерпы уносит от своих родителей, некоторых спасенных маленьких нерпят пытаются выходить в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.

"За несколько дней в центре появились восемь новых ладожских нерпят. Практически все они были подобраны в Неве, на берегу или с проплывающих льдин… Все нерпята - бельки, возраст некоторых из них не более 2-3 дней. Для нас всегда это очень и очень сложные пациенты, и никогда прежде мы не получали одномоментно такое их количество", - пишет фонд в соцсети "ВКонтакте".

К сожалению, один из детенышей погиб.
Зоологи обеспокоены судьбой новорожденных нерпят. Из-за повышения температуры воздуха лед становится непрочным, в результате самки не могут удержаться рядом с детенышами. Нерпят уносит течением из Ладожского озера в Неву, где они остаются в одиночестве.
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
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На берегу Финского залива спасли детеныша балтийской нерпы

"Еще вчера и позавчера значительное число нерпят проплыло вниз по Неве, и больше о них пока ничего неизвестно. По состоянию попавших к нам животных можно сказать, что их собратьям по несчастью, которые плавали, может быть, где-то на последних ладожских льдинках, не повезло, так как находиться в холодной воде больше нескольких минут они не могут и утонут или уже утонули. Вот такой вот нерпоапокалипсис", - пишет фонд.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории очистных сооружений водоканала в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году.
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Нева (река)РепиноКурортный районСанкт-ПетербургОбщество
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