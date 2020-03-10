Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T13:31+0300
https://ria.ru/20200310/1568378869.html
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров
https://cdn22.img.ria.ru/images/155650/34/1556503446_0:234:2048:1386_1036x0_80_0_0_e238b84853c0844e1d192ea273641996.jpg
РИА Новости

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров

13:31 10.03.2020
321
© Фото : Чернобыльский Радиционно-экологический Биосферный Заповедник / Станислав ГуменюкРадиоактивные остатки грузовика В Чернобыльской зоне отчуждения
Радиоактивные остатки грузовика В Чернобыльской зоне отчуждения
© Фото : Чернобыльский Радиционно-экологический Биосферный Заповедник / Станислав Гуменюк
КИЕВ, 10 мар – РИА Новости. Украинские полицейские задержали двух сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"На этих выходных во время патрулирования зоны отчуждения в районе села Дитятки полицейские обнаружили двух искателей "радиационного отдыха". Двадцатилетний житель Днепропетровской области и 21-летний житель города Сумы незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты", - говорится в сообщении.
В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Украинская военная техника на Донбассе
20 февраля, 08:57
Депутат Рады предложил создать "зону отчуждения" в Донбассе
220000
Обсудить 3
Чернобыльская АЭСДнепропетровская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии
В здании Государственной Думы РФ
ЦИК готов проводить выборы в Госдуму в любое время
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Песков рассказал о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
Лабораторные исследования
Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Хафтар прибыл в Берлин по приглашению Меркель, сообщил источник
Добыча нефти
Цены на нефть растут на 9-10%
Здание Европейского суда по правам человека
ЕСПЧ поддержал Россию в споре об альтернативной военной службе
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Во Франции 30 человек умерли от коронавируса
Серый тюлень, спасенный в Финском заливе
В Петербурге из-за таяния льдов маленьких нерпят уносит от родителей
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Американский военнослужащий производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений Cold Response 2020 в Норвегии
Эксперт рассказал о наращивании НАТО числа учений у границ с Россией
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин встретится с Назарбаевым
Президент РФ Владимир Путин
Встреча Путина с членами РСПП готовится, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:25Премьера песни группы Little Big для Евровидения состоится 12 марта
14:23Жириновский назвал сроки подготовки к досрочным выборам в Госдуму
14:23Суд по делу об убийстве в детсаду в Нарьян-Маре пройдет в Архангельске
14:22Официальный курс евро на среду вырос до 81,86 рубля
14:20Рубль ускорил восстановление после заявлений Минфина об аукционах ОФЗ
14:19В Эстонии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
14:19В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе
14:17Прокурор оценил сроки подготовки к даче показаний по MH17 в России
14:16В Смоленской области бешеная волчица искусала трех человек
14:16Соловьев оценил идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму
14:16Си Цзиньпин заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в Хубэе
14:13В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
14:13Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
14:13Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
Лента новостейМолния