В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров

КИЕВ, 10 мар – РИА Новости. Украинские полицейские задержали двух сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"На этих выходных во время патрулирования зоны отчуждения в районе села Дитятки полицейские обнаружили двух искателей "радиационного отдыха". Двадцатилетний житель Днепропетровской области и 21-летний житель города Сумы незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты", - говорится в сообщении.
В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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