Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии

БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Власти немецкого региона Саксония-Анхальт во вторник сообщили о первых четырех подтвержденных случаях коронавируса COVID-19, таким образом инфицированные есть во всех 16 федеральных землях ФРГ.
"В Саксонии-Анхальт выявлены первые четыре подтвержденные случая коронавируса", - сообщило правительство региона в Twitter.
Всего в Германии подтверждено более 1,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более трети в регионе Северный Рейн - Вестфалия. Двое пациентов скончались в этом регионе накануне, они стали первыми жертвами коронавируса в Германии, еще один немецкий гражданин скончался от вируса в Египте в прошедшее воскресенье.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса