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2020-03-10T13:30+0300
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Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии
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РИА Новости

Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии

13:30 10.03.2020
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© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
© AP Photo / Martin Meissner
БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Власти немецкого региона Саксония-Анхальт во вторник сообщили о первых четырех подтвержденных случаях коронавируса COVID-19, таким образом инфицированные есть во всех 16 федеральных землях ФРГ.
"В Саксонии-Анхальт выявлены первые четыре подтвержденные случая коронавируса", - сообщило правительство региона в Twitter.
Речь идет о четырех жителях региона. Указывается, что двое из них вернулись из Италии, один из Австрии. Всем им от 20 до 42 лет.
Всего в Германии подтверждено более 1,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более трети в регионе Северный Рейн - Вестфалия. Двое пациентов скончались в этом регионе накануне, они стали первыми жертвами коронавируса в Германии, еще один немецкий гражданин скончался от вируса в Египте в прошедшее воскресенье.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСаксония-АнхальтГерманияВ мире
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