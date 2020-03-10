ЕСПЧ поддержал Россию в споре об альтернативной военной службе

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Страсбургский суд поддержал РФ в поданной против нее жалобе об альтернативной военной службе.
В поступившем в распоряжении РИА Новости документе Суда говорится, что "в своем сегодняшнем решении по делу "Дягилев против России" (Nо 49972/16) Европейский суд по правам человека высказался четырьмя голосами против трех за отсутствие нарушения статьи 9 (свобода мысли, совести и религии) Европейской Конвенции по правам человека".
В нем уточняется, что дело касалось возможности замены строевой военной службы альтернативной. Заявитель - Максим Андреевич Дягилев, гражданин России, родился в 1990 году и живет в Санкт-Петербурге. Закончил университет в 2014 году и был призван в армию. Он обратился в местный военный комиссариат для назначения на гражданскую службу.
"Однако военкомат отклонил его заявление, указав, что представленная информация, а именно, биографические данные и рекомендательное письмо от работодателя, не убедили его в том, что он (заявитель) является подлинным пацифистом", - говорится в документах Суда.
Дягилев попытался обжаловать решение, однако Суд постановил в 2015 году, что "Дягилев не смог доказать, что существует серьезный и непреодолимый конфликт между обязанностью служить в армии и его убеждениями". Кассационные суды полностью поддержали это обоснование.
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