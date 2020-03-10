Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T13:24+0300
https://ria.ru/20200310/1568378338.html
ЕСПЧ поддержал Россию в споре об альтернативной военной службе
https://cdn23.img.ria.ru/images/150523/12/1505231259_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_93ea9bac04562c8c8454d0658dd96098.jpg
РИА Новости

ЕСПЧ поддержал Россию в споре об альтернативной военной службе

13:24 10.03.2020
320
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание Европейского суда по правам человека. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Страсбургский суд поддержал РФ в поданной против нее жалобе об альтернативной военной службе.
В поступившем в распоряжении РИА Новости документе Суда говорится, что "в своем сегодняшнем решении по делу "Дягилев против России" (Nо 49972/16) Европейский суд по правам человека высказался четырьмя голосами против трех за отсутствие нарушения статьи 9 (свобода мысли, совести и религии) Европейской Конвенции по правам человека".
В нем уточняется, что дело касалось возможности замены строевой военной службы альтернативной. Заявитель - Максим Андреевич Дягилев, гражданин России, родился в 1990 году и живет в Санкт-Петербурге. Закончил университет в 2014 году и был призван в армию. Он обратился в местный военный комиссариат для назначения на гражданскую службу.
"Однако военкомат отклонил его заявление, указав, что представленная информация, а именно, биографические данные и рекомендательное письмо от работодателя, не убедили его в том, что он (заявитель) является подлинным пацифистом", - говорится в документах Суда.
Дягилев попытался обжаловать решение, однако Суд постановил в 2015 году, что "Дягилев не смог доказать, что существует серьезный и непреодолимый конфликт между обязанностью служить в армии и его убеждениями". Кассационные суды полностью поддержали это обоснование.
Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге
2 мая 2019, 13:12
В Минюсте рассказали, кто чаще всего жалуется на Россию в ЕСПЧ
1820002
Обсудить 0
Европейский суд по правам человекаСанкт-ПетербургВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
В Кремле не комментируют суд по делу MH17
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
В Кремле оценили прочность российской экономики
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Во Франции 30 человек умерли от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин встретится с Назарбаевым
Молоток в зале судебных заседаний
Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
Лабораторные исследования
Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
Павел Крашенинников
Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
Московская биржа
В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Жириновский назвал сроки подготовки к досрочным выборам в Госдуму
14:23Суд по делу об убийстве в детсаду в Нарьян-Маре пройдет в Архангельске
14:22Официальный курс евро на среду вырос до 81,86 рубля
14:20Рубль ускорил восстановление после заявлений Минфина об аукционах ОФЗ
14:19В Эстонии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
14:19В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе
14:17Прокурор оценил сроки подготовки к даче показаний по MH17 в России
14:16В Смоленской области бешеная волчица искусала трех человек
14:16Соловьев оценил идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму
14:16Си Цзиньпин заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в Хубэе
14:13В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
14:13Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
14:13Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
Лента новостейМолния