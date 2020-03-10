Соловьев оценил идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале назвал Владимира Жириновского, который предложил провести досрочные выборы в Госдуму, тонким стратегом.
"Жириновский всегда готов к выборам!" — отметил Соловьев.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Конституцию провести досрочные парламентские выборы. Их, по мнению Жириновского, можно назначить на 20 сентября. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин, в свою очередь, заявил, что ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона внесет поправку о новых выборах.