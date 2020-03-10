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Соловьев оценил идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму
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РИА Новости

Соловьев оценил идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму

14:16 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале назвал Владимира Жириновского, который предложил провести досрочные выборы в Госдуму, тонким стратегом.
"Жириновский всегда готов к выборам!" — отметил Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев
Владимир Соловьев
Телеведущий
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Конституцию провести досрочные парламентские выборы. Их, по мнению Жириновского, можно назначить на 20 сентября. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин, в свою очередь, заявил, что ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона внесет поправку о новых выборах.
Александр Хинштейн
Вчера, 13:03
В ЕР прокомментировали предложение провести досрочные выборы в Госдуму
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РоссияАлександр КарелинВладимир Соловьев (телеведущий)ЛДПРГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ЖириновскийПолитика
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