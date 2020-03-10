Путин встретится с Назарбаевым

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, а также с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у президента разные встречи, совещания, из публичного будет его встреча с губернатором Нижегородской области Никитиным. Вечером также будет в гостях у президента первый президент Казахстана Назарбаев", - сказал Песков.