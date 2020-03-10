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Путин встретится с Назарбаевым
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РИА Новости

Путин встретится с Назарбаевым

13:11 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, а также с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у президента разные встречи, совещания, из публичного будет его встреча с губернатором Нижегородской области Никитиным. Вечером также будет в гостях у президента первый президент Казахстана Назарбаев", - сказал Песков.
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РоссияГлеб НикитинНурсултан НазарбаевДмитрий ПесковВладимир ПутинКазахстанПолитика
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