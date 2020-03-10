В Кремле рассмотрят прозвучавшие во вторник инициативы Госдумы

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время сообщит о своем отношении к новым инициативам, прозвучавшим на площадке Госдумы во вторник, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.
Также ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.
"Инициативы, которые звучат сейчас из Государственной Думы, я комментировать не буду, они будут рассмотрены, и в ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам", - сказал Песков.