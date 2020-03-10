Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T13:13+0300
https://ria.ru/20200310/1568377053.html
В Кремле рассмотрят прозвучавшие во вторник инициативы Госдумы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_401:0:3564:1779_1036x0_80_0_0_62e5dfc274e29dadbd59986ab9691a6a.jpg
РИА Новости

В Кремле рассмотрят прозвучавшие во вторник инициативы Госдумы

13:07 10.03.2020 (обновлено: 13:13 10.03.2020)
755
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время сообщит о своем отношении к новым инициативам, прозвучавшим на площадке Госдумы во вторник, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.
Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 марта 2020
12:16
Зюганов прокомментировал идею о досрочных парламентских выборах
Также ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.
"Инициативы, которые звучат сейчас из Государственной Думы, я комментировать не буду, они будут рассмотрены, и в ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам", - сказал Песков.
4100121
Обсудить 5
Госдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЖириновскийПолитика
Рекомендуем
Александр Хинштейн
В ЕР прокомментировали предложение провести досрочные выборы в Госдуму
Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 марта 2020
Эсеры поддержат поправку Карелина о досрочных выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Песков рассказал о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы
Александр Карелин
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 марта 2020
Зюганов прокомментировал идею о досрочных парламентских выборах
Съезд партии Единая Россия
"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 марта 2020
В СР прокомментировали идею провести досрочные парламентские выборы
В здании Государственной Думы РФ
ЦИК готов проводить выборы в Госдуму в любое время
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Вячеслав Володин
Володин прокомментировал позднюю встречу Путина с лидерами фракций
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин встретится с Назарбаевым
Павел Крашенинников
Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Официальный курс евро на среду вырос до 81,86 рубля
14:20Рубль ускорил восстановление после заявлений Минфина об аукционах ОФЗ
14:19В Эстонии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
14:19В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе
14:17Прокурор оценил сроки подготовки к даче показаний по MH17 в России
14:16В Смоленской области бешеная волчица искусала трех человек
14:16Соловьев оценил идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму
14:16Си Цзиньпин заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в Хубэе
14:13В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
14:13Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
14:13Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
Лента новостейМолния