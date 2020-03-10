В ОП прокомментировали идею избирать президента решением Госсовета

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Высказанная лидером ЛДПР Владимиром Жириновским инициатива дать Госсовету полномочия избирать президента РФ требует нового обсуждения в рамках поправок в Конституцию, сообщила РИА Новости секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
Ранее Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.
"Если такая инициатива и возможна, то она требует вновь обсуждения в рамках конституционных поправок, это все, что я могу сказать", - прокомментировала Михеева предложение Жириновского.