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В ОП прокомментировали идею избирать президента решением Госсовета
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РИА Новости

В ОП прокомментировали идею избирать президента решением Госсовета

12:42 10.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Высказанная лидером ЛДПР Владимиром Жириновским инициатива дать Госсовету полномочия избирать президента РФ требует нового обсуждения в рамках поправок в Конституцию, сообщила РИА Новости секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
Ранее Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.
"Если такая инициатива и возможна, то она требует вновь обсуждения в рамках конституционных поправок, это все, что я могу сказать", - прокомментировала Михеева предложение Жириновского.
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12:10
В Совфеде прокомментировали идею о праве Госсовета выбирать президента
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Лидия МихееваОбщественная палата РФЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
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