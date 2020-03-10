В СПЧ прокомментировали идею избирать президента решением Госсовета

"Не надо отнимать у народа право избирать президента", - сказал РИА Новости Фадеев.

По его словам, такое предложение абсурдно. "Партия Жириновского, если я не ошибаюсь, "либерально-демократическая". В этом предложении нет ни либерализма, ни демократии", - пояснил глава СПЧ.