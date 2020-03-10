В СПЧ прокомментировали идею избирать президента решением Госсовета

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя предложение избирать главу государства решением Госсовета, заявил, что не надо отнимать у народа право избирать президента.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.
"Не надо отнимать у народа право избирать президента", - сказал РИА Новости Фадеев.
По его словам, такое предложение абсурдно. "Партия Жириновского, если я не ошибаюсь, "либерально-демократическая". В этом предложении нет ни либерализма, ни демократии", - пояснил глава СПЧ.
6 марта, 17:29Путин ответил на вопрос о должности в Госсовете