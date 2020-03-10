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РИА Наука
2020-03-10T12:40+0300
https://ria.ru/20200310/1568375253.html
Умер президент химического факультета МГУ Валерий Лунин
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РИА Новости

Умер президент химического факультета МГУ Валерий Лунин

12:40 10.03.2020
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CC BY-SA 3.0 / Sergey Sobolev / Президент химического факультета МГУ Валерий Лунин
Президент химического факультета МГУ Валерий Лунин
CC BY-SA 3.0 / Sergey Sobolev /
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Академик РАН, педагог и организатор науки, возглавлявший химический факультет МГУ 25 лет и впоследствии ставший его первым президентом, Валерий Лунин скончался на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба вуза.
"МГУ имени М.В. Ломоносова с прискорбием сообщает, что 9 марта на 81-м году ушел из жизни академик РАН Валерий Васильевич Лунин - выдающийся ученый, педагог и организатор науки, человек, возглавлявший химический факультет 25 лет и впоследствии ставший его первым президентом", - говорится в сообщении.
В 1957 году Лунин поступил на первый курс химического факультета МГУ, а затем прошел путь от инженера до профессора, заведующего кафедрой, декана и президента.
Как отметили в пресс-службе, Лунин являлся всемирно признанным специалистом в области гетерогенного катализа, химии поверхности, основателем научных школ, насчитывающих сотни учеников и последователей. Он до последних дней возглавлял кафедру физической химии.
Подчеркивается, что благодаря Лунину была сохранена система олимпиад по химии. Он также разрабатывал стандарты химического образования, активно поддерживал талантливую молодежь.
"Коллектив Московского университета выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Васильевича, а также коллегам и ученикам", - добавили в пресс-службе.
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РИА НаукаРоссийская академия наукМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
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