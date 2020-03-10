Умер президент химического факультета МГУ Валерий Лунин

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Академик Академик РАН , педагог и организатор науки, возглавлявший химический факультет МГУ 25 лет и впоследствии ставший его первым президентом, Валерий Лунин скончался на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба вуза.

"МГУ имени М.В. Ломоносова с прискорбием сообщает, что 9 марта на 81-м году ушел из жизни академик РАН Валерий Васильевич Лунин - выдающийся ученый, педагог и организатор науки, человек, возглавлявший химический факультет 25 лет и впоследствии ставший его первым президентом", - говорится в сообщении.

В 1957 году Лунин поступил на первый курс химического факультета МГУ, а затем прошел путь от инженера до профессора, заведующего кафедрой, декана и президента.

Как отметили в пресс-службе, Лунин являлся всемирно признанным специалистом в области гетерогенного катализа, химии поверхности, основателем научных школ, насчитывающих сотни учеников и последователей. Он до последних дней возглавлял кафедру физической химии.

Подчеркивается, что благодаря Лунину была сохранена система олимпиад по химии. Он также разрабатывал стандарты химического образования, активно поддерживал талантливую молодежь.