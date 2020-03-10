Умер президент химического факультета МГУ Валерий Лунин

"МГУ имени М.В. Ломоносова с прискорбием сообщает, что 9 марта на 81-м году ушел из жизни академик РАН Валерий Васильевич Лунин - выдающийся ученый, педагог и организатор науки, человек, возглавлявший химический факультет 25 лет и впоследствии ставший его первым президентом", - говорится в сообщении.
В 1957 году Лунин поступил на первый курс химического факультета МГУ, а затем прошел путь от инженера до профессора, заведующего кафедрой, декана и президента.
Как отметили в пресс-службе, Лунин являлся всемирно признанным специалистом в области гетерогенного катализа, химии поверхности, основателем научных школ, насчитывающих сотни учеников и последователей. Он до последних дней возглавлял кафедру физической химии.
Подчеркивается, что благодаря Лунину была сохранена система олимпиад по химии. Он также разрабатывал стандарты химического образования, активно поддерживал талантливую молодежь.
"Коллектив Московского университета выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Васильевича, а также коллегам и ученикам", - добавили в пресс-службе.