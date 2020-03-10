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https://ria.ru/20200310/1568374911.html
С приставкой "супер": города под огромной и яркой Луной
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РИА Новости

С приставкой "супер": города под огромной и яркой Луной

17:30 10.03.2020 (обновлено: 17:32 10.03.2020)
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Минувшей ночью жители многих стран наблюдали первое весеннее суперлуние года. Эффектное зрелище — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Michael Probst

Луна делает оборот вокруг Земли за месяц.

Самолет на фоне луны в аэропорту Франкфурта
1 из 11

Луна делает оборот вокруг Земли за месяц.

© AP Photo / Michael Probst
© AP Photo / J.David Ake

За это время расстояние от нашей планеты до спутника меняется от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров.

Статуя Свободы в Нью-Йорке на фоне Луны
2 из 11

За это время расстояние от нашей планеты до спутника меняется от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров.

© AP Photo / J.David Ake
© РИА Новости / Алексей Даничев

Когда Луна максимально приближается к Земле, можно наблюдать Суперлуну.

Чайка и луна над Финским заливом в Петергофе
3 из 11

Когда Луна максимально приближается к Земле, можно наблюдать Суперлуну.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© REUTERS / Florion Goga

В такие моменты спутник Земли выглядит на 14 процентов больше и на треть ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки.

Полнолуние в небе над Грецией
4 из 11

В такие моменты спутник Земли выглядит на 14 процентов больше и на треть ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки.

© REUTERS / Florion Goga
© РИА Новости / Алексей Павлишак

Суперлуние бывает несколько раз в году.

Луна, наблюдаемая над радиотелескопом П-2500 (РТ-70) на территории 40-го отдельного командно-измерительного комплекса (Центра дальней космической связи) в селе Молочное Сакского района Республики Крым
5 из 11

Суперлуние бывает несколько раз в году.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

В прошлом году было два суперлуния — в январе и феврале.

Луна в небе над стадионом Ювентус в Турине
6 из 11

В прошлом году было два суперлуния — в январе и феврале.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
© AFP 2020 / Luis Acosta

В этом году суперлуний шесть.

Луна в небе над в Панама-Сити
7 из 11

В этом году суперлуний шесть.

© AFP 2020 / Luis Acosta
© REUTERS / Huseyin Aldemir

Четыре из них совпадут с полнолунием, два — с новолунием.

Луна в небе над мечетью Селимие в Эдирне, Турция
8 из 11

Четыре из них совпадут с полнолунием, два — с новолунием.

© REUTERS / Huseyin Aldemir
© РИА Новости / Алексей Даничев

В следующий раз Луну с приставкой "супер" можно будет увидеть в апреле.

Луна над церковью святого Александра Невского в парке Александрия в Петергофе
9 из 11

В следующий раз Луну с приставкой "супер" можно будет увидеть в апреле.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi

Суперлуние на Мальте.

Луна в небе над Сент-Джулиансом, Мальта
10 из 11

Суперлуние на Мальте.

© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Луна в небе над Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге.

Луна в небе над Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге
11 из 11

Луна в небе над Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
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ЛунаФранкфуртСуперлуниеНью-ЙоркМальтаПетергофТуринГрецияТурцияРеспублика КрымСанкт-ПетербургФото
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