С приставкой "супер": города под огромной и яркой Луной

Луна делает оборот вокруг Земли за месяц.
Луна делает оборот вокруг Земли за месяц.
За это время расстояние от нашей планеты до спутника меняется от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров.
За это время расстояние от нашей планеты до спутника меняется от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров.
Когда Луна максимально приближается к Земле, можно наблюдать Суперлуну.
Когда Луна максимально приближается к Земле, можно наблюдать Суперлуну.
В такие моменты спутник Земли выглядит на 14 процентов больше и на треть ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки.
В такие моменты спутник Земли выглядит на 14 процентов больше и на треть ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки.
Суперлуние бывает несколько раз в году.
В прошлом году было два суперлуния — в январе и феврале.
В этом году суперлуний шесть.
Четыре из них совпадут с полнолунием, два — с новолунием.
В следующий раз Луну с приставкой "супер" можно будет увидеть в апреле.
В следующий раз Луну с приставкой "супер" можно будет увидеть в апреле.
Суперлуние на Мальте.
Луна в небе над Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге.
Луна в небе над Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге.