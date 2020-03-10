Олеся Беленькая: детские технопарки – трамплин в профессии будущего

О том, чем занимается "Менделеев Центр", сколько новых технопарков планируется открыть в Москве , какие разработки и идеи участников детских технопарков уже сегодня способствуют решению практических задач в российской науке и экономике рассказала в интервью РИА Новости заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Олеся Беленькая.

- В столице активно растет сеть детских технопарков. А теперь дети могут посещать их даже с родителями – с конца февраля начались семейные мастер-классы "выходного дня". Расскажите подробнее о новом проекте, в чем его преимущества?

Для семейного формата был целый ряд предпосылок. Не секрет, что в ритме мегаполиса не многим семьям удается проводить достаточно времени вместе – и такие мастер-классы позволят детям и их родителям больше общаться. Совместные занятия всегда объединяют, а в детских технопарках даже взрослые могут научиться новому – ведь здесь ребята осваивают самые перспективные направления, так называемые "профессии будущего", о которых старшее поколение даже не слышало. И семейные мастер-классы помогут лучше узнать своего ребенка, сферу его интересов и пути дальнейшего развития. Еще один плюс нового формата – в том, что эти занятия рассчитаны, в том числе и на школьников младших классов, начиная с 7 лет: благодаря сопровождению взрослых они даже могут принимать участие в химических экспериментах, которые в обычных групповых занятиях проводят только старшеклассники. Узнать, какие мастер-классы проходят в детских технопарках, и записаться на них можно на сайте

- Какие направления деятельности более всего популярны у подрастающего поколения?

В детских технопарках сегодня представлено 41 направление обучения – и все они востребованы, на все занятия школьники ходят с большим удовольствием. Большим спросом пользуются программы, связанные с высокими технологиями, такие как робототехника, беспилотники, самолето- и ракетостроение, виртуальная и дополненная реальность, компьютерная анимация, а также цифровая графика, видеопроизводство и другие.

- Недавно при участии мэра Москвы был открыт 18-й детский технопарк, на этот раз с уклоном в химию. Расскажите про него поподробнее.

Действительно, ключевой специализацией нашего нового детского технопарка "Менделеев Центр", как видно из названия, стала химия и химические технологии. Это неудивительно – ведь он открылся на базе Российского химико-технологического университета, а после прохождения курсов слушатели детского технопарка могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в этот вуз. Обучение здесь ведется по таким дисциплинам, как "зеленая" химия, экология, коллоидная химия, фармацевтика, наноматериалы и т.д. По этой же причине "Менделеев Центр" можно считать первым профильным детским технопарком. А заниматься здесь смогут ребята уже с 8 лет – на самых юных "менделеевых" рассчитан вводный курс-знакомство с химией, свойствами веществ и материалов.

Передовые технологии в области химии школьники осваивают в лабораториях, оснащенных современными специализированными установками, среди которых – сканирующий зондовый микроскоп NANOEDUCATOR II для исследования поверхности материалов, 3D-принтеры по металлу и дереву, позволяющие реализовывать интересные проектные решения в химической технологии, твердотельный лазер с диодной накачкой, дающий возможность локального модифицирования материалов, ИК-Фурье спектрометр и многое другое.

- Планируется ли в этом году расширение сети технопарков? В каких отраслях?

До конца текущего года мы откроем еще два детских технопарка. Один – на базе РУТ (МИИТ) – Российского университета транспорта, где акцент будет сделан на информационных и "умных" технологиях в транспорте, включая прототипирование, VR/AR и промышленный дизайн. Второй откроется на базе Российского государственного социального университета – причем вторым этот детский технопарк станет и для самого РГСУ. Некоторые из его направлений будут действительно уникальными – например, цифровая мода, высокотехнологичное швейное производство и разработка нейрокомпьютерных интерфейсов на основе гибридных цифро-аналоговых архитектур.

- Насколько сильную поддержку оказывают партнеры – профильные вузы и крупные предприятия?

На данный момент у нас 36 образовательных партнеров – в лице крупных московских вузов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ , РГСУ, Московский Политех, РТУ МИРЭА) и 78 индустриальных. И те, и другие вносят ощутимый вклад в развитие детских технопарков – разрабатывают учебные программы, предоставляют реальные кейсы с производства, помогают в оснащении лабораторий современным оборудованием, которое используется на передовых производствах, и так далее. Участвуя в работе детских технопарков, вузы получают мотивированных и подготовленных абитуриентов, а промышленные компании могут присмотреться к будущим кадрам – ведь проявляя интерес к конкретной сфере, ребята углубляются в нее с ранних лет и получают навыки практической работы именно на том оборудовании, которое применяется на производстве. Кроме того, результаты проектной работы наших слушателей уже сегодня внедряются на предприятия и получают реализацию в городской среде.

- Совсем недавно команда первого в столице детского технопарка, открытого в 2016 году на базе "взрослого" технопарка "Мосгормаш", стала победителем всероссийского чемпионата по робототехнике. Какие ещё достижения столичных школьников можете отметить?

Совершенно верно – в феврале команда AVRORA от детского технопарка "Мосгормаш" взяла главную награду, Кубок мэра Красноярска , на всероссийском чемпионате по робототехнике First Russia Robotics Championship. Ребята представили очень интересный, а главное, нужный проект – робота-сортировщика бытового мусора. Изобретение работает таким образом, что необходимость самостоятельно сортировать мусор дома просто отпадает – нужно лишь сложить все отходы в мусорный пакет и отправить его в мусоропровод, все остальное сделает автоматизированная система. После того, как мусор попадает в бак с открытой платформой, датчик света определяет вид мусора, а затем с помощью специального механизма мусор поступает в нужный контейнер. Когда уровень мусора достигает критической отметки, выезжает робот-транспортер, который отвозит его к месту сбора отходов данного типа. По предварительным подсчетам, реализация проекта обойдется в 5-7 миллионов рублей. И что немаловажно, за сортировку и вывоз мусора жители не будут платить ни рубля. Я считаю, что это очень перспективный проект.

Кстати, с другой интересной работой, "Стратосферный космодром", учащиеся "Мосгормаша" стали победителями Всероссийского конкурса по разработке прототипов космических устройств, систем и аппаратов в прошлом году. Конечно же, это не единственный наш технопарк, слушатели которого могут похвастаться победами. В копилке каждого их них – призовые места чемпионатов WorldSkills и WorldSkills Junior, всероссийских конкурсов технического творчества – таких как "Шустрик", "Реактор", "Лунная Одиссея", "Дежурный по планете", Rukami, "ВУЗПРОМФЕСТ", а также всевозможных хакатонов.

- Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил особое внимание на детские технопарки "Кванториум", которые, по его мнению, должны стать частью школьных образовательных программ. Как Вы оцениваете эту идею, и что Москва, где также есть "Кванториумы", сможет сделать в этом направлении?

Столичный "Кванториум" на территории Сколково , входящий в число детских технопарков Москвы, в принципе является флагманским в федеральной сети "Кванториумов". Именно здесь разрабатываются и апробируются общеразвивающие программы для детей, которые затем используются по всей России. Также он является методическим центром подготовки наставников и педагогов для работы в остальных "Кванториумах".

Также хочу отметить, что в Москве успешно реализуется распределенная модель детских технопарков. Она подразумевает объединение всех возможностей существующей в городе образовательной инфраструктуры, технопарков, инновационных центров и промышленных предприятий для предпрофессиональной подготовки школьников по перспективным и востребованным направлениям. В силу грандиозной площади столицы и численности ее населения детские технопарки должны удовлетворять и требованию шаговой доступности, чтобы с самого раннего возраста подрастающие москвичи имели возможность заниматься тем, что им интересно, в непосредственной близости от дома. Вот почему помимо федеральных "Кванториумов" детские технопарки открываются здесь на базе вузов, научно-исследовательских центров и технопарков.

Если вернутся к нашему "Кванториуму", есть и у него свои достижения. Например, Михаил Аксёнов и Арсений Пролыгин обнаружили новую переменную звезду в созвездии Весов, что стало первым из восьми научных открытий, сделанных слушателями "Кванториумов" в рамках профориентационного курса цифровой астрономии "Звездное будущее". Во время занятий самые обычные дети могли обучиться профессиональным астрономическим навыкам – удаленно работать с цифровыми телескопами всего мира, анализировать полученные с телескопов снимки звездного неба, находить и регистрировать новые космические объекты. Данный проект можно назвать беспрецедентным явлением, поскольку сегодня подобные космические открытия совершаются не людьми, а автоматизированными программами-роботами.