МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В рамках Школьного Акселератора СберZ прошел День Технологий, куда с лекциями приехали представители лабораторий В рамках Школьного Акселератора СберZ прошел День Технологий, куда с лекциями приехали представители лабораторий Сбербанка . Они рассказали об инновационных технологиях, которые уже внедрены в экосистему компании.

В числе выступавших были спикеры из лабораторий AI (Искусственный интеллект), Робототехники, AR/VR (Дополненная реальность / Виртуальная реальность) и Data Science. Цель выступлений – познакомить школьников с технологическими трендами, рассказать о новых разработках Сбербанка и мировых корпораций. Спикеры рассказали о перспективных технологиях будущего. Например, сегодня инкассаторы с помощью VR-разработок отрабатывают внештатные ситуации и необходимые для работы навыки. При этом тренеры по тактической подготовке удаленно наблюдают за статистикой и дают советы. AR-технологии уже активно тестируются в сферах ритейла, общепита и даже искусства.

© Фото : Пресс-служба Сбербанка Акселератор Сбербанка СберZ обучает старшеклассников новым технологиям © Фото : Пресс-служба Сбербанка

Разработки в области виртуальной и дополненной реальностей впечатлили юных стартаперов, и даже вызвали оживленную дискуссию. Некоторые школьники высказывали опасения, что технологии заменят человеческий труд. Максим Козлов, руководитель AR/VR Лаборатории Сбербанка, заверил участников сессии, что бояться не стоит: инновационные разработки лишь повышают качество жизни, создают новые пользовательские пути и стимулируют рынок развиваться.

"Несмотря на то, что больше половины программы акселератора позади, мы понимаем, что стартапы наших школьников только в отправной точке. Это естественно, что некоторые из идей ребят уже кем-то реализованы и школьники стараются придумать "фичу", которая делала бы их продукт лучше, чем у конкурентов. И все же мы видим горящие глаза и желание узнавать новое - а это главное! Поэтому мы всячески стараемся помочь участникам в проработке концепций их идей, продумывании бизнес-моделей и конечной реализации проекта. На "Дне Технологий" мы старались познакомить участников с существующими трендами рынка и, возможно, натолкнуть на новые решения в собственных проектах. Я вполне допускаю возможность, что вскоре школьники оптимизируют свои предложения в партнерстве с нашими лабораториями", - рассказала в интервью РИА Новости управляющий директор, руководитель акселерационного направления Сбербанка Наталья Магидей.

Школьный акселератор для поколения Z

В конце ноября прошлого года Сбербанк и Департамент образования и науки города Москвы запустили пилотный проект Школьного акселератора Сбер Z. Проект максимально адаптирован под образовательный процесс в школах и направлен на развитие навыков предпринимательства у школьников 8-11 классов.

Программа Акселератора недавно миновала экватор, поэтому у большинства команд уже сформированы идеи продуктов, а у некоторых даже готовы прототипы – первые варианты приложений или страниц сайтов. В частности, команда восьмиклассниц из 947 школы уже создала мобильное приложение, которое по штрих-коду считывает, есть ли в продукте вещество-аллерген.

"Ребята точно превзошли наши ожидания. Конечно, команды двигаются по-разному: кто-то дольше определяется и формулирует идею, у кого-то трудности с пониманием аудитории, а кто-то уже нашел своего клиента и подтвердил востребованность продукта. В любом случае, они выросли как предприниматели и профессионалы за время Акселератора. Сейчас в программе этап, когда все школьники, работая в командах, презентуют и отстаивают свои идеи перед экспертами рынка, а последние своими вопросами наталкивают юных предпринимателей на правильные размышления и отшлифовку своих проектов. Развитие навыков soft skills – одна из целей Акселератора, и здорово, что старшеклассники развивают навыки 21 века уже сейчас – это пригодится вне зависимости от места будущей работы: в стартапе или корпорации", - сообщила Наталья Магидей.

С тем, что бизнес-обучение полезно для школьников, согласны и их учителя. По их мнению, бизнес-акселератор дает много практического материала. Ребята общаются не только с учителями и лекторами, но и непосредственно с людьми, которые работают в этом направлении – опытными предпринимателями и бизнесменами, а также потенциальными клиентами своих будущих проектов.

"Основному учебному процессу участие в Акселераторе не мешает. Конечно, большая нагрузка в школе стабильно отнимает много времени, но при грамотном подходе везде можно успеть. У меня в командах много спортсменов, есть даже серебряный призер ЧМ по джиу-джитсу. Так что ребята привыкли к таймингу и дисциплине. Участие в проекте только мотивирует и нас, учителей, и школьников", - отметила в интервью РИА Новости на "Дне Технологий" учитель завуч московской школы № 947 Елена Большакова.

Стартап со школьной скамьи

Тренд на стартапы и молодежный бизнес уже не удивляет: многие корпорации, "компании-единороги", выросли из небольших стартапов и сделали своих основателей молодыми миллионерами. Однако всегда речь шла о студентах, а не о школьниках. Возможно ли несовершеннолетним стать успешными предпринимателями? Если под патронатом крупной компании, то шансы на это достаточно высоки, уверен старшеклассник Дмитрий Быстров из медицинского стартапа DoctorWho. Он рассказал, что СберZ предлагает много возможностей и знакомств с потенциальными клиентами. Если представители компаний слышат, что проект реализуется при поддержке Сбербанка, они охотнее идут на контакт, начинают верить в идею школьников и смотрят не столько на возраст, сколько на техническую подкованность и понимание процессов.

"Наш стартап занимается автоматизацией общения с клиентом медицинских компаний, повышением маржинальности первичного траффика. Очень круто, что есть возможность участвовать в Акселераторе, эта площадка дает ресурсы, необходимые для развития собственного дела. Будучи школьником, я абсолютно готов к бизнесу и уже многое узнал благодаря программе Сбербанка", - отметил Дмитрий Быстров.

По словам кураторов СберZ, от каждой из четырех участвующих в акселераторе школ представлено по пять - шесть команд.

"Нас удивляет, насколько разноплановые проекты предложили школьники. Изначально мы предполагали, что основная масса проектов будет нацелена на B2C-сегмент – это ребятам ближе, ведь они еще не знакомы с корпоративным миром. Сейчас же видим, что многие решения ориентированы на B2B- и B2B B2C-сегменты. Есть даже проект, который строится на базе взрослого научного патента. Мы были поражены, когда узнали, что ребята сами связались с ученым, согласовали с ним развитие и монетизацию его разработки", - рассказала в интервью РИА Новости управляющий директор, руководитель акселерационного направления Сбербанка Наталья Магидей.

Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с ребятами, которые "замахнулись" на проект создания того самого стартапа. Речь идет о запатентованной биотехнической технологии, с которой школьники планируют выйти на рынок шелка и конкурировать с китайским искусственным сырьем.

"Мы искали идею для нашего стартапа и нашли ученого из Рязани , который рассказал о своей наработке. Суть ее в том, что благодаря специальной технологии можно увеличить популяцию самок шелкопряда, которые создают качественные шелковые нити. По сути, мы хотим возродить шелк в России и стать одной из крупнейших отечественных компаний. Участие в проекте дало нам много новых знаний. Каждую неделю мы общаемся с экспертами рынка, смотрим видеоуроки, проходим тесты. Активностей много, а мотивации еще больше",- заявила о своих планах старшеклассница Анна Андреева из биотехнического стартапа Silk it.

Анна также добавила, что "День Технологий" познакомил команду с наукой о работе с данными (Data Science). Девушка полагает, что сможет развить модель через Data science и понять, действительно ли их идея будет эффективной в масштабах производства, а не только в лаборатории.

"Если бы меня спросили до Школьного Акселератора: могут ли дети создавать стартапы, – я бы ответила скептически . И вот сейчас я вижу, как наши ребята из обычной школы создают продукт с нуля! И не просто создают, а довольно успешно развивают. Я вижу, как им это нравится.

Сегодня бизнес молодеет, а школьники, которые придумывают и запускают стартапы - новая реальность", - отметила преподаватель московской школы № 947 Елена Большакова.

Программа Акселератора завершится весной Демо-днем, на котором старшеклассники представят проекты перед друзьями, родителями представителями Сбербанка и Департамента образования и науки Москвы, а главное - будущими инвесторами и заказчиками в лице крупных корпораций и вузов, активно сотрудничающих с юными инноваторами. Лучшие проекты получат поддержку от Сбербанка и его партнеров – вузов и корпораций.