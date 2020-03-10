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Петербургский экономический форум состоится в 2021 году
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РИА Новости

Петербургский экономический форум состоится в 2021 году

12:17 10.03.2020
197
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году, говорится в сообщении фонда "Росконгресс".
"XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году", - сообщает фонд.
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Как уточняют организаторы, форум 2020 года, который должен был пройти с 3 по 6 июня, был отменен в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавирусной инфекции.
В начале марта об отмене форума в 2020 году сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Фонд "Росконгресс"Петербургский международный экономический форум (фонд)ХубэйВОЗАндрей БелоусовКитайУханьСанкт-ПетербургЭкономика
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