В СФ заявили о стабилизации ситуации вокруг рубля в ближайшее время

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг рубля стабилизируется в ближайшее время, заявил РИА Новости председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Анатолий Артамонов.
Рубль ослабляется после того, как цены на нефть в понедельник обваливались на 30%. Торги в России открылись во вторник после выходного предсказуемым скачком: доллара почти до 73 рублей, евро – до 85 рублей. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль и сейчас за доллар дают около 72, за евро - 82.
"Я считаю, что это повод для очередных спекуляций на финансовых рынках. Ситуация наверняка стабилизируется в самое ближайшее время",- сказал Артамонов.
По словам председателя комитета по бюджету, в стране есть запас, который "позволит пройти этот период без потерь".