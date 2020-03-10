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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T12:10+0300
https://ria.ru/20200310/1568373044.html
В СФ заявили о стабилизации ситуации вокруг рубля в ближайшее время
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564674678_0:209:3071:1936_1036x0_80_0_0_95d12a1aa76e99aec610acb73c0a0a38.jpg
РИА Новости

В СФ заявили о стабилизации ситуации вокруг рубля в ближайшее время

12:10 10.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Артамонов
Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Анатолий Артамонов. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг рубля стабилизируется в ближайшее время, заявил РИА Новости председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Анатолий Артамонов.
Рубль ослабляется после того, как цены на нефть в понедельник обваливались на 30%. Торги в России открылись во вторник после выходного предсказуемым скачком: доллара почти до 73 рублей, евро – до 85 рублей. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль и сейчас за доллар дают около 72, за евро - 82.
"Я считаю, что это повод для очередных спекуляций на финансовых рынках. Ситуация наверняка стабилизируется в самое ближайшее время",- сказал Артамонов.
По словам председателя комитета по бюджету, в стране есть запас, который "позволит пройти этот период без потерь".
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСовет Федерации РФАнатолий АртамоновЭкономика
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