В Минпросвещения назвали факторы повышения качества образования

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министерство просвещения считает, что для повышения качества российского школьного образования необходимо не только работать с талантливыми детьми, но и сделать акцент на помощи школьникам, у которых есть проблемы с успеваемостью, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"По национальному проекту у нас задача войти в десятку стран мира по качеству школьного образования... Мы видим, что нужно делать акцент не только на работу с талантливыми детьми, что, безусловно, будет являться и является одним из приоритетов в работе министерства просвещения, но с детьми, которые испытывают трудности с обучением", - заявил Кравцов на заседании комитета по образованию, науке и культуре Совфеда.
Он также отметил, что Рособрнадзор провел полный анализ по каждой школе, где и по какому предмету есть проблемы с обучением. По этому признаку школы разделены на три категории - "зеленые", "желтые", в которых необходима методическая помощь по ряду предметов, и "красные", в которых требуется точная работа с учениками, поддержка учителей.
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