В Минпросвещения назвали факторы повышения качества образования

"По национальному проекту у нас задача войти в десятку стран мира по качеству школьного образования... Мы видим, что нужно делать акцент не только на работу с талантливыми детьми, что, безусловно, будет являться и является одним из приоритетов в работе министерства просвещения, но с детьми, которые испытывают трудности с обучением", - заявил Кравцов на заседании комитета по образованию, науке и культуре Совфеда.