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В ДНР госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В ДНР госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

11:59 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Первый случай подозрения на коронавирус отмечен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения ДНР.
В ведомстве пояснили, что 9 марта была госпитализирована женщина, прибывшая из Китая, у которой не было обнаружено признаков заболевания COVID-19.
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"При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска "Новошахтинск" 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. С учетом эпидемиологического анализа данный случай был определен как подозрительный на коронавирус", - говорится в сообщении минздрава ДНР.
В ведомстве отметили, что на данный момент пациентка находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении одной из больниц. На утро 10 марта никаких симптомов, кроме температуры 37,2, коронавирусной инфекции не наблюдается.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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