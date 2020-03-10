В ДНР госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

"При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска "Новошахтинск" 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. С учетом эпидемиологического анализа данный случай был определен как подозрительный на коронавирус", - говорится в сообщении минздрава ДНР.

В ведомстве отметили, что на данный момент пациентка находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении одной из больниц. На утро 10 марта никаких симптомов, кроме температуры 37,2, коронавирусной инфекции не наблюдается.