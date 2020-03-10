Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил с 2024 года избирать президента решением Госсовета.
"Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства", — сказал Жириновский журналистам.
По его словам, такие выборы можно провести по истечении действующего президентского срока "в мае 2024 года".
Ранее Владимир Путин предложил закрепить в Конституции статус Государственного совета. По мнению президента, этот институт будет обеспечивать согласованную работу госорганов, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритеты социально-экономического развития. Формировать Госсовет будет президент, детали его работы изложат в отдельном законе.