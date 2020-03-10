Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета

"Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства", — сказал Жириновский журналистам.