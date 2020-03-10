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Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета
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РИА Новости

Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета

11:56 10.03.2020 (обновлено: 13:21 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 10 марта 2020
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 10 марта 2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 10 марта 2020
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил с 2024 года избирать президента решением Госсовета.
"Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства", — сказал Жириновский журналистам.
По его словам, такие выборы можно провести по истечении действующего президентского срока "в мае 2024 года".
Ранее Владимир Путин предложил закрепить в Конституции статус Государственного совета. По мнению президента, этот институт будет обеспечивать согласованную работу госорганов, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритеты социально-экономического развития. Формировать Госсовет будет президент, детали его работы изложат в отдельном законе.
Александр Карелин
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Обсудить 32
РоссияВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
да что избирать-то - на вечное царствование, пока лафет не подгонят...
10 марта, 11:59
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
52150202
А в госсовет посадят представителей олигархата и будут они меняться со своими детьми, выборов туда нет, переизбрание единогласно, никто чужой не попадёт. Вечная узурпация власти без возможности смены курса.
10 марта, 12:17
КМКостя Магомедов
6702110
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