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2020-03-10T13:58+0300
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Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
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РИА Новости

Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму

11:44 10.03.2020 (обновлено: 13:58 10.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАлександр Карелин
Александр Карелин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.

"Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы", — заявил он на пленарном заседании Госдумы.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что Карелин может оформить это предложение в виде поправки ко второму чтению проекта о конституции. Ее также рассмотрят сегодня.
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Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Основной закон провести досрочные парламентские выборы.

"Я это с трибуны (Госдумы. — Прим. ред.) скажу. Но я и сейчас скажу. Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы", — сказал он журналистам перед пленарным заседанием ГД.

По мнению руководителя фракции, выборы в парламент можно назначить на 20 сентября. С другими партиями это предложение пока не обсуждалось. Жириновский также подчеркнул, что ЛДПР поправки в Конституцию во втором чтении не поддержит.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя идею о досрочных выборах в Госудуму, заявил, что сначала нужно разобраться в ситуации с падением курса рубля и ценами на нефть, а также с распространением нового типа коронавируса.
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Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Сегодня состоятся слушания во втором чтении.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Почему Конституция должна быть однозначной
3275111912202
Обсудить 104
РоссияВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
И президентские заодно проведите.
10 марта, 11:47
APAvangard Poseidonovich
1331220048
Россиянам не нужны. России не нужны. Равно как смута и "буря в стакане" не нужны.
10 марта, 12:02
lyuda.terenteva.55
12220037
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