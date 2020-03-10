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https://ria.ru/20200310/1568370486.html
"Моторы Победы" на выставке старинных автомобилей в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568368357_0:38:3139:1804_1036x0_80_0_0_94b709a9c651ded1129825c379b7b047.jpg
РИА Новости

"Моторы Победы" на выставке старинных автомобилей в Москве

13:43 10.03.2020
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В Москве состоялась выставка исторической техники "Олдтаймер-Галерея", в этом году ее посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уникальная экспозиция — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Крупнейшая в России выставка ретроавтомобилей проходит с 2002 года. Нынешняя "Олдтаймер-Галерея" — 29-я по счету.

Мужчина рисует британский гоночный автомобиль Riley Brooklands Nine (1930) на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2020
1 из 12

Крупнейшая в России выставка ретроавтомобилей проходит с 2002 года. Нынешняя "Олдтаймер-Галерея" — 29-я по счету.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В этом году экспозиция заняла три павильона выставочного центра "Сокольники".

Посетители на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2020
2 из 12

В этом году экспозиция заняла три павильона выставочного центра "Сокольники".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Центральным событием стал фестиваль "Моторы Победы", объединивший экспозиции десятков музеев и исторических клубов.

Посетители на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2020
3 из 12

Центральным событием стал фестиваль "Моторы Победы", объединивший экспозиции десятков музеев и исторических клубов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Многие раритеты извлекли из запасников и отреставрировали специально для проекта.

Девушка рисует кабриолет Hudson Super Six (1929) на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2020
4 из 12

Многие раритеты извлекли из запасников и отреставрировали специально для проекта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Первый советский танк МС-1 на выставке "Олдтаймер-Галерея 2020".

Танк МС-1 на открытии 29-ой выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2020
5 из 12

Первый советский танк МС-1 на выставке "Олдтаймер-Галерея 2020".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На стенде Гаража Особого Назначения впервые показали полную коллекцию парадных автомобилей, помнящих маршала Жукова и космонавта Юрия Гагарина.

Кабриолет ЗиЛ-41041 АМГ на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2020
6 из 12

На стенде Гаража Особого Назначения впервые показали полную коллекцию парадных автомобилей, помнящих маршала Жукова и космонавта Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Каждый из представленных кабриолетов, от сталинского ЗИС-110Б до современного "Ауруса", — бесценный раритет.

Парадный кабриолет Aurus Cenat Cabriolet на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2020
7 из 12

Каждый из представленных кабриолетов, от сталинского ЗИС-110Б до современного "Ауруса", — бесценный раритет.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Тематика фестивальных экспозиций оказалась внушительной: это не только боевые машины, но и заводские станки, полевые телефоны и уникальная хроника.

Посетители на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2020
8 из 12

Тематика фестивальных экспозиций оказалась внушительной: это не только боевые машины, но и заводские станки, полевые телефоны и уникальная хроника.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Полугусеничный грузовик ЗИС-42 на выставке "Олдтаймер-Галерея 2020".

Полугусеничный грузовик ЗИС-42 на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2020
9 из 12

Полугусеничный грузовик ЗИС-42 на выставке "Олдтаймер-Галерея 2020".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Четыре выставочных дня таили в себе немало сюрпризов.

Мужчина возле лимузина ЗИЛ-41047 на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2020
10 из 12

Четыре выставочных дня таили в себе немало сюрпризов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Организаторы предложили посетителям перенестись на сто лет назад и отметить наступление 1920-х.

Автомобиль Rolls-Royce 20/25HP на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2020
11 из 12

Организаторы предложили посетителям перенестись на сто лет назад и отметить наступление 1920-х.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Один из павильонов превратили в роскошный салон времен расцвета ар-деко.

Автомобиль Isotta Fraschini Tipo 8A S Landaulet (1928) на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея 2020
12 из 12

Один из павильонов превратили в роскошный салон времен расцвета ар-деко.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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AurusЗИЛ"Сокольники"Rolls-RoyceМоскваФото
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