"Моторы Победы" на выставке старинных автомобилей в Москве

Крупнейшая в России выставка ретроавтомобилей проходит с 2002 года. Нынешняя "Олдтаймер-Галерея" — 29-я по счету.
Крупнейшая в России выставка ретроавтомобилей проходит с 2002 года. Нынешняя "Олдтаймер-Галерея" — 29-я по счету.
В этом году экспозиция заняла три павильона выставочного центра "Сокольники".
В этом году экспозиция заняла три павильона выставочного центра "Сокольники".
Центральным событием стал фестиваль "Моторы Победы", объединивший экспозиции десятков музеев и исторических клубов.
Центральным событием стал фестиваль "Моторы Победы", объединивший экспозиции десятков музеев и исторических клубов.
Многие раритеты извлекли из запасников и отреставрировали специально для проекта.
Многие раритеты извлекли из запасников и отреставрировали специально для проекта.
Первый советский танк МС-1 на выставке "Олдтаймер-Галерея 2020".
Первый советский танк МС-1 на выставке "Олдтаймер-Галерея 2020".
На стенде Гаража Особого Назначения впервые показали полную коллекцию парадных автомобилей, помнящих маршала Жукова и космонавта Юрия Гагарина.
На стенде Гаража Особого Назначения впервые показали полную коллекцию парадных автомобилей, помнящих маршала Жукова и космонавта Юрия Гагарина.
Каждый из представленных кабриолетов, от сталинского ЗИС-110Б до современного "Ауруса", — бесценный раритет.
Каждый из представленных кабриолетов, от сталинского ЗИС-110Б до современного "Ауруса", — бесценный раритет.
Тематика фестивальных экспозиций оказалась внушительной: это не только боевые машины, но и заводские станки, полевые телефоны и уникальная хроника.
Тематика фестивальных экспозиций оказалась внушительной: это не только боевые машины, но и заводские станки, полевые телефоны и уникальная хроника.
Полугусеничный грузовик ЗИС-42 на выставке "Олдтаймер-Галерея 2020".
Полугусеничный грузовик ЗИС-42 на выставке "Олдтаймер-Галерея 2020".
Четыре выставочных дня таили в себе немало сюрпризов.
Четыре выставочных дня таили в себе немало сюрпризов.
Организаторы предложили посетителям перенестись на сто лет назад и отметить наступление 1920-х.
Организаторы предложили посетителям перенестись на сто лет назад и отметить наступление 1920-х.
Один из павильонов превратили в роскошный салон времен расцвета ар-деко.
Один из павильонов превратили в роскошный салон времен расцвета ар-деко.