Онищенко оценил ситуацию с распространением коронавируса в мире

"Китайская народная республика в целом справилась с этой ситуацией. Если они выдержат тот темп и те меры, которые они сегодня осуществляют, то природный очаг вспышки заболевания ... будет закрыт в ближайшее время", - сказал Онищенко на заседании президиума РАН.