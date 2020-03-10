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Онищенко оценил ситуацию с распространением коронавируса в мире
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РИА Новости

Онищенко оценил ситуацию с распространением коронавируса в мире

11:27 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Природный очаг вспышки коронавирусной инфекции в Ухане может быть закрыт в ближайшее время, но ситуация с заболеванием в мире после этого вряд ли "затихнет", так как вирус получил распространение за пределами КНР, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Китайская народная республика в целом справилась с этой ситуацией. Если они выдержат тот темп и те меры, которые они сегодня осуществляют, то природный очаг вспышки заболевания ... будет закрыт в ближайшее время", - сказал Онищенко на заседании президиума РАН.
Он отметил, что при закрытии природного очага ситуация не затихнет, так как сегодня зарегистрировано уже более 32 тысяч случаев заражения коронавирусом за пределами КНР.
"На сегодняшний день самое интенсивное проявление инфекции в Корее, на втором месте Италия, на третьем - Иран, Китай на 4 месте",- уточнил Онищенко.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоКитайУханьИталияВ мире
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