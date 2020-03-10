Директор музея ФСО рассказал о процессе создания автомобиля Aurus

"Вот на примере Aurus, который сейчас есть, это, по сути, с нуля созданная платформа, с нуля созданный автомобиль. Понятно, что в условиях санкций мы не могли использовать иностранные комплектующие. Нам приписывают, что это взято там и там, но все забывают, что (на Россию наложены - ред.) санкции. Даже если бы мы захотели, мы бы не смогли. Aurus - отечественный автомобиль" - сказал он.