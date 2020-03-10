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2020-03-10T12:04+0300
https://ria.ru/20200310/1568369368.html
Директор музея ФСО рассказал о процессе создания автомобиля Aurus
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РИА Новости

Директор музея ФСО рассказал о процессе создания автомобиля Aurus

11:11 10.03.2020 (обновлено: 12:04 10.03.2020)
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© РИА Новости / Александр ТемновАвтомобиль Aurus
Автомобиль Aurus
© РИА Новости / Александр Темнов
Автомобиль Aurus . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Aurus - это полностью российский автомобиль, с нуля в условиях санкций созданная платформа, заявил во вторник в интервью РИА Новости директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов.
"Вот на примере Aurus, который сейчас есть, это, по сути, с нуля созданная платформа, с нуля созданный автомобиль. Понятно, что в условиях санкций мы не могли использовать иностранные комплектующие. Нам приписывают, что это взято там и там, но все забывают, что (на Россию наложены - ред.) санкции. Даже если бы мы захотели, мы бы не смогли. Aurus - отечественный автомобиль" - сказал он.
Автомобиль Aurus Senat на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
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Aurus получил больше 700 частных предзаказов
При этом Паронджанов отметил, что при разработке Aurus учитывались лучшие технологические решения как советского автопрома, так и зарубежных марок.
Говоря о разработке именно кабриолетов, с точки зрения охраны первых лиц, он отметил, что для ФСО в приоритете остается безопасность, а для пассажиров - комфорт. "Все паритетно", - заключил он.
Как ожидается, серийное производство российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе под брендом Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в первом квартале 2021 года, сообщал в декабре Минпромторг. Далее, по планам ведомства, к 2024-2025 годам производство выйдет на уровень 5 тысяч машин в год. Розничные цены на Aurus Senat будут начинаться от 18 миллионов рублей.
Читайте полный текст интервью>>
Кабриолет Aurus Senat
2 марта, 15:34Сказано в эфире
"Вау-фактор". Эксперт о предзаказах на автомобили Aurus Названы сроки выпуска первых машин Aurus Senat для частных клиентов. Как отметил в эфире радио Sputnik заместитель главного редактора "Авто Mail.Ru" Юрий Урюков, интерес к этим российским автомобилям класса "люкс" не утихает.
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AurusЕлабугаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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