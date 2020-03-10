Директор музея ФСО рассказал о процессе создания автомобиля Aurus

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Aurus - это полностью российский автомобиль, с нуля в условиях санкций созданная платформа, заявил во вторник в интервью РИА Новости директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов.
"Вот на примере Aurus, который сейчас есть, это, по сути, с нуля созданная платформа, с нуля созданный автомобиль. Понятно, что в условиях санкций мы не могли использовать иностранные комплектующие. Нам приписывают, что это взято там и там, но все забывают, что (на Россию наложены - ред.) санкции. Даже если бы мы захотели, мы бы не смогли. Aurus - отечественный автомобиль" - сказал он.
2 марта, 09:39Aurus получил больше 700 частных предзаказов
При этом Паронджанов отметил, что при разработке Aurus учитывались лучшие технологические решения как советского автопрома, так и зарубежных марок.
Говоря о разработке именно кабриолетов, с точки зрения охраны первых лиц, он отметил, что для ФСО в приоритете остается безопасность, а для пассажиров - комфорт. "Все паритетно", - заключил он.
Как ожидается, серийное производство российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе под брендом Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в первом квартале 2021 года, сообщал в декабре Минпромторг. Далее, по планам ведомства, к 2024-2025 годам производство выйдет на уровень 5 тысяч машин в год. Розничные цены на Aurus Senat будут начинаться от 18 миллионов рублей.
2 марта, 15:34Сказано в эфире"Вау-фактор". Эксперт о предзаказах на автомобили Aurus Названы сроки выпуска первых машин Aurus Senat для частных клиентов. Как отметил в эфире радио Sputnik заместитель главного редактора "Авто Mail.Ru" Юрий Урюков, интерес к этим российским автомобилям класса "люкс" не утихает.