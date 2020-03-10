Сергей Паронджанов: платформа Aurus сразу создавалась под броневик

Российский автомобиль Aurus впервые появился на публике во время инаугурации президента Владимира Путина в мае 2018 года, в 2019 году в параде Победы на Красной площади впервые участвовали кабриолеты линейки. Что думает о машине "главный пассажир", о революционности разработки и жизненном цикле Aurus в интервью РИА Новости на крупнейшей в России выставке ретроавтомобилей "Олдтаймер-Галерея" рассказал директор музейно-выставочного технического центра автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов. Беседовал Александр Темнов.

— Сергей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, что ФСО представляет на выставке? В 2021 году планируется к открытию целый музейный центр. Что там будет представлено?

— Здесь мы представляем коллекцию открытых машин — парадные кабриолеты. А в начале 2021 года мы на главной выставке страны открываем постоянно действующий музейный центр, в постоянную экспозицию которого войдут автомобили руководителей страны разных времен: от императорского гаража Николая II и до наших дней. Это все машины первых лиц. Такого музея нет нигде в мире. Существуют автомобильные музеи, где представлена такая сборная солянка. Также есть музеи марок. А у нас автомобили первых лиц. Эти же машины можно было встретить только в кортеже на улице.

Мы даем людям возможность узнать технологические новшества, ведь каждая из этих машин — революция своей эпохи. Вот на примере Aurus, который сейчас есть, это, по сути, с нуля созданная платформа, с нуля созданный автомобиль.

— В 2021 году, когда откроется музей на ВДНХ, там будут представлены Aurus?

— Да, будет отдельная экспозиция, посвященная созданию и техническим особенностям этих автомобилей.

— Когда создаются такие машины, как кабриолеты, что является приоритетом при разработке — комфорт или безопасность?

— Для ФСО — это безопасность. А с точки зрения пассажира, который в ней едет, это комфорт. Все паритетно. При создании любой машины для первого лица во все времена инженеры искали баланс между защищенностью, комфортностью, динамическими характеристиками и эксплуатационными качествами. В автомобиле Aurus этот баланс удалось обеспечить, как нам представляется, в оптимальных соотношениях.

— Выказывали ли руководители нашей страны какие-то пожелания при разработке?

— Автомобиль на этапе проектирования и производства несколько раз представлялся руководству страны. Безусловно, высказывались определенные пожелания, которые были учтены. Ведь машина Гаража особого назначения (ГОН) — не только средство перемещения и элемент системы безопасности, но еще и мобильный офис первого лица государства. Это для него тоже рабочее место, которое должно быть и удобным, и функциональным. Поэтому рекомендации "главного пассажира" — это действительно ценная информация для создателей машины. Там будет все, что ему необходимо.

— Есть ли сейчас в автопарке ФСО кабриолеты, на которых первые лица могут передвигаться по городу?

— Гипотетически они могут передвигаться по городу на парадных кабриолетах. Безусловно, ФСО обеспечит охрану и в этом случае. Но все же это парадная машина.

— Aurus, который представлен на выставке, может принять участие в параде?

— Это парадный автомобиль, сейчас он просто на выставке. Конечно, он может быть задействован в параде. Парадных машин не так много.

— Сейчас, получается, создано всего два кабриолета Aurus?

— Нет, есть и резерв.

— А могут ли кабриолеты Aurus быть перекрашены в зависимости от того, кто принимает парад Победы?

— Существуют определенные традиции. Раньше парады принимали на белоснежных скакунах. Потом их сменил автомобиль ЗИС-110 серо-бирюзового цвета. И все советские парадные ЗИЛы красились в этот цвет. В новейшей истории парадов на Красной площади в последние годы используются черные машины.

— А есть ли возможность, если все же такое потребуется, в кратчайшие сроки перекрасить машину?

— Конечно. Они все делаются на заводе, в заводских условиях. Сколько нужно времени покрасить машину?

— При этом сейчас в кортеже у первых лиц черные машины?

— Да, черный цвет.

— А на продажу, если, условно, шейхи захотят какой-то особенный цвет, есть возможность удовлетворить пожелание?

— Любой цвет. Хотя арабские шейхи часто используют машины белого цвета. Но мы слышали, что Aurus именно в черном цвете им нравится больше всего. Кстати, СССР в свое время поставлял дружественным лидерам именно черные ЗИСы и ЗИЛы.

— Сергей Сергеевич, в этом году Aurus поедет на параде 9 Мая?

— Безусловно. Парад будет принят. Либо этот автомобиль, либо второй, либо третий. Какой-то из них.

— Скажите, а были ли во время парадов курьезные случаи с кабриолетами?

— В советское время, по словам ветеранов, были разные случаи при подготовке к парадам. А вот во время самих парадов — нет.

— Так как эти модели — первая разработка, они будут еще модифицироваться? Будут ли изменения с учетом замечаний первых лиц?

— Машина сейчас находится в Гараже особого назначения на подконтрольной эксплуатации, она все время в процессе совершенствования. Но как только она пойдет в массовое производство, этот процесс будет закончен. А дальше, как у любого автомобиля, у него будет некий жизненный цикл. Ведь все развивается: новые технологии, системы, софт. Обычный период жизни машины 5-7 лет. Дальше новая модель.

— А сколько еще продлится тестовая эксплуатация: те же 5-7 лет?

— С учетом того, когда началась разработка машины и кто главный испытатель с момента инаугурации, я думаю, существенно быстрее. Уверен в этом.

— Не слышали, к слову, отзывы президента об автомобиле, не высказывал ли он пожеланий? Может, просил сиденье помягче сделать?

— Машина потрясающая. По плавности хода, по салону, по комфорту, по торможению, по разгону. Она уникальна тем, что это первая машина на единой модульной платформе, база одна и та же. И создана эта база — и двигатель, и коробка — под тяжелый броневик.

А легкие небронированные машины — и лимузины, и микроавтобус — они на той же платформе. Ведь проект создания машины так и называется "Единая модульная платформа". Обычно наоборот: делают машину, а потом ее бронируют. Эту сначала сделали бронированной, а потом все под нее — и двигатель, и коробку — уже с учетом массогабаритных характеристик.

— Насколько справедливы замечания, что Aurus собран из иностранных комплектующих, и учитывались ли при разработке этих автомобилей особенности других российских машин для первых лиц, например, ЗИЛов?

— Учитывались и особенности ЗИЛа, и иностранных конкурентов. В нем собраны все лучшие идеи. Понятно, что в условиях санкций мы не могли использовать иностранные комплектующие. Нам приписывают, что это взято там и там, но все забывают о санкциях. Даже если бы мы захотели, мы бы не смогли. Aurus — отечественный автомобиль.

— Еще интересен вопрос мотоциклов. Сейчас свои делает концерн "Калашников", следит ли ФСО за этим, интересны ли они для вас?

— Для нас вообще интересно любое развитие отечественной техники. Вот Aurus ведь не только автомобиль — это еще и новое поколение российских инженеров, новые технологии для отечественной промышленности, рабочие места. Конечно, мы будем приветствовать и содействовать созданию новых отечественных мотоциклов, катеров и другой техники. Именно поэтому в музее-выставке Гаража особого назначения на ВДНХ будет не только демонстрация экспонатов. Мы предполагаем там создание учебного детско-юношеского пространства с интерактивными пособиями и моделями. А занятия и мастер-классы там будут вести молодые автомобильные инженеры.