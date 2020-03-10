Оснований для паники из-за коронавируса нет, заявил Онищенко

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Поводов для паники в связи с распространением нового коронавируса в мире на сегодняшний день нет, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Сегодня паниковать никакого основания нет. Это демонстрирует очень хорошо Китайская народная республика, которая сегодня практически купировала свою достаточно серьезную вспышку",- сказал Онищенко на заседании президиума РАН.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, дав заболеванию официальное название COVID-19.