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Оснований для паники из-за коронавируса нет, заявил Онищенко
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РИА Новости

Оснований для паники из-за коронавируса нет, заявил Онищенко

11:06 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Поводов для паники в связи с распространением нового коронавируса в мире на сегодняшний день нет, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Сегодня паниковать никакого основания нет. Это демонстрирует очень хорошо Китайская народная республика, которая сегодня практически купировала свою достаточно серьезную вспышку",- сказал Онищенко на заседании президиума РАН.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, дав заболеванию официальное название COVID-19.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаГосдума РФГеннадий ОнищенкоКитайОбщество
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