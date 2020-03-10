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Соцкомитет Совфеда поддержал поправку в Конституцию
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РИА Новости

Соцкомитет Совфеда поддержал поправку в Конституцию

10:53 10.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Социальный комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить поправку в Конституцию РФ, сенаторы планируют рассмотреть документ 11 марта.
Первый замглавы комитета Валерий Рязанский отметил социальную направленность документа. "В соответствии с документом предусмотрена ежегодная компенсация социальных выплат", - сказал сенатор.
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Также учтены вопросы, касающиеся молодежной политики, сказал Рязанский.
Комитет поддержал закон единогласно.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Среди социальных мер, предложенных президентом – закрепление на конституционном уровне условия, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть не ниже прожиточного минимума, а также закрепление норм о достойном пенсионном обеспечении и индексации пенсий.
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