Соцкомитет Совфеда поддержал поправку в Конституцию

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Социальный комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить поправку в Конституцию РФ, сенаторы планируют рассмотреть документ 11 марта.
Первый замглавы комитета Валерий Рязанский отметил социальную направленность документа. "В соответствии с документом предусмотрена ежегодная компенсация социальных выплат", - сказал сенатор.
Также учтены вопросы, касающиеся молодежной политики, сказал Рязанский.
Комитет поддержал закон единогласно.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Среди социальных мер, предложенных президентом – закрепление на конституционном уровне условия, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть не ниже прожиточного минимума, а также закрепление норм о достойном пенсионном обеспечении и индексации пенсий.