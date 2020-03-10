Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T10:50+0300
https://ria.ru/20200310/1568368161.html
СР поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/101160/21/1011602109_0:56:601:394_1036x0_80_0_0_25160f0a5963a5641050115458dad030.jpg
РИА Новости

СР поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию

10:50 10.03.2020
321
© Фото : официальный сайт партии "Справедливая Россия"Депутат фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов
Депутат фракции Справедливая Россия Михаил Емельянов
© Фото : официальный сайт партии "Справедливая Россия"
Депутат фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Справедливая Россия" поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ, сообщил журналистам первый зампред фракции Михаил Емельянов.
"Да, принято решение: мы будем голосовать "за" во втором чтении", - сказал Емельянов.
Ольга Тимофеева
10:46
ЕР поддержит поправки ко второму чтению законопроекта по Конституции
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Второе чтение законопроекта о поправке в конституцию запланировано на 10 марта, третье - на 11 марта. Общероссийское голосование по поправкам намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.
Здание Государственной Думы РФ
4 марта, 17:37
В ГД одобрили наказание за нарушения на голосовании по Конституции
600006
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюСправедливая РоссияГосдума РФВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Ольга Тимофеева
ЕР поддержит поправки ко второму чтению законопроекта по Конституции
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Соцкомитет Совфеда поддержал поправку в Конституцию
Трубка стационарного телефона
Роспотребнадзор открывает горячую линию по защите прав потребителей
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Песков рассказал о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы
Здание министерства юстиции РФ
Минюст учтет предложения бизнес-сообщества при доработке проекта КоАП
Здание Государственной Думы РФ
ЛДПР не обсуждала идею о досрочных выборах в ГД с другими фракциями
В здании Государственной Думы РФ
ЦИК готов проводить выборы в Госдуму в любое время
Здание Государственной Думы РФ
В Кремле рассмотрят прозвучавшие во вторник инициативы Госдумы
Помощница машиниста. Как обойти запреты и делать то, что нравится
Помощница машиниста. Как обойти запреты и делать то, что нравится
Президент Владимир Путин
Ограничений в графике Путина из-за коронавируса нет, заявил Песков
Конституция Российской Федерации
Омбудсмены в регионах будут наблюдать за голосованием по Конституции
Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы РФ. 10 марта 2020
Жириновский предложил дату проведения досрочных выборов в Госдуму
Знак процента
"Юнипро" подтвердило ожидания по выплате дивидендов в 2020-2022 годах
Александр Карелин
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин
Встреча Путина с членами РСПП готовится, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
14:13Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
14:13Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
Лента новостейМолния