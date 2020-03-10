СР поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию

"Да, принято решение: мы будем голосовать "за" во втором чтении", - сказал Емельянов.

Второе чтение законопроекта о поправке в конституцию запланировано на 10 марта, третье - на 11 марта. Общероссийское голосование по поправкам намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.