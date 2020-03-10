СР поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Справедливая Россия" поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ, сообщил журналистам первый зампред фракции Михаил Емельянов.
"Да, принято решение: мы будем голосовать "за" во втором чтении", - сказал Емельянов.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Второе чтение законопроекта о поправке в конституцию запланировано на 10 марта, третье - на 11 марта. Общероссийское голосование по поправкам намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.