В Москве перенесли крупную научную конференцию из-за коронавируса

"Конференция ANSO, которая была запланирована на конец мая, переносится", - сказал он на заседании президиума РАН во время обсуждения ситуации с коронавирусом в мире.

Сергеев уточнил, что в конференции планировалось обширное участие ученых из Китая , мероприятие перенесено по их инициативе.

ANSO, которая была основана по инициативе Китайской академии наук в ноябре 2018 года, объединяет научные организации более 30 стран, участвующих в китайской инициативе "Один пояс, один путь". Сергеев был избран одним из вице-президентов ассоциации.

Деятельность ANSO предполагает реализацию крупных международных программ с участием стран-членов ассоциации в таких областях, как изменение климата, защита окружающей среды, экологическая безопасность, предотвращение техногенных катастроф, глобальных эпидемий.