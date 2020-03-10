В Москве перенесли крупную научную конференцию из-за коронавируса

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Предстоящее в Москве заседание генеральной ассамблеи Международной ассоциации научных организаций (ANSO) переносится по инициативе китайских ученых, сообщил во вторник президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"Конференция ANSO, которая была запланирована на конец мая, переносится", - сказал он на заседании президиума РАН во время обсуждения ситуации с коронавирусом в мире.
Сергеев уточнил, что в конференции планировалось обширное участие ученых из Китая, мероприятие перенесено по их инициативе.
ANSO, которая была основана по инициативе Китайской академии наук в ноябре 2018 года, объединяет научные организации более 30 стран, участвующих в китайской инициативе "Один пояс, один путь". Сергеев был избран одним из вице-президентов ассоциации.
Деятельность ANSO предполагает реализацию крупных международных программ с участием стран-членов ассоциации в таких областях, как изменение климата, защита окружающей среды, экологическая безопасность, предотвращение техногенных катастроф, глобальных эпидемий.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса