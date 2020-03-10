В России резко возросло число заболевших коклюшем

В 2019 году заболевание диагностировали у 14406 человек. В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет. Как пояснил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико, одна из основных причин этого — отказ родителей ставить детям прививки.