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В России резко возросло число заболевших коклюшем
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РИА Новости

В России резко возросло число заболевших коклюшем

10:51 10.03.2020 (обновлено: 11:00 10.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит шприц для прививки в детской поликлинике
Медицинская сестра готовит шприц для прививки в детской поликлинике
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Число заболевших коклюшем в России за год выросло почти на 40%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
В 2019 году заболевание диагностировали у 14406 человек. В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет. Как пояснил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико, одна из основных причин этого — отказ родителей ставить детям прививки.

"При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам", — пояснил Брико.

Коклюш — воздушно-капельная бактериальная инфекция, характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Особо опасен для детей до двух лет, так как у них вместо кашля может быть остановка дыхания.
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РоссияЗдоровьеРоссийская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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