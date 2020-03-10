В России резко возросло число заболевших коклюшем

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Число заболевших коклюшем в России за год выросло почти на 40%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
В 2019 году заболевание диагностировали у 14406 человек. В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет. Как пояснил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико, одна из основных причин этого — отказ родителей ставить детям прививки.
"При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам", — пояснил Брико.
Коклюш — воздушно-капельная бактериальная инфекция, характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Особо опасен для детей до двух лет, так как у них вместо кашля может быть остановка дыхания.
23 сентября 2019, 15:59В Перми опечатали детсад, где дети заболели коклюшем после сна на полу