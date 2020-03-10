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2020-03-10T12:32+0300
https://ria.ru/20200310/1568367072.html
Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске
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РИА Новости

Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске

10:32 10.03.2020 (обновлено: 12:32 10.03.2020)
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© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюЗдание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
БЕРЛИН, 10 мар — РИА Новости. ФРГ направила в Россию запрос по расправам нацистов в Ейске в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.
В частности, немецкая сторона запросила доказательства причастности к массовым убийствам экс-нациста Гельмута Оберлендера.
"На данный момент у нас таких доказательств нет", — уточнил Вилл, добавив, что "факт российского расследования преступления в Ейске заставил нас самих снова разобраться в этом вопросе".
По словам старшего прокурора, его ведомство знает о расправе над сиротами в Ейске, из подробностей им известно, что преступление совершило подразделение 10А (Einsatzkommando 10a — нем.) группы развертывания D (Einsatzgruppe D — нем.) СД (вспомогательной полиции при службе безопасности рейхсфюрера СС, обвинялась в массовых убийствах гражданских лиц на территории Европы и СССР).
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"В это подразделение, как утверждается, входил господин Оберлендер. Но эти подразделения были очень многочисленными. Должны быть предоставлены доказательства, что Оберлендер действительно был в Ейске", — подчеркнул Вилл, отметив, что немецкие следователи уже изучили "документы из Канады, в том числе канадские судебные решения высшей инстанции, которые также не дали нам никакой дополнительной информации".
По словам старшего прокурора, проверка в Германии продолжается. В свою очередь, в СК заявили, что пока не получали запрос из Людвигсбурга.

Расправа в Ейске

Подробные материалы об убийстве детдомовцев были опубликованы РИА Новости минувшей осенью в рамках проекта "Без срока давности". Из них следовало, что в октябре 1942 года нацисты погрузили 214 сирот в грузовики с газовыми камерами и умертвили. По этому факту СК возбудил уголовное дело о геноциде.
Одним из главных подозреваемых по делу проходит Оберлендер — экс-переводчик, который, по данным следствия, и организовал массовое убийство. Кроме того, он может быть причастен и к другим преступлениям.
Гельмут Оберлендер
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Оберлендер — этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сам он не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что его заставляли, а к убийствам он не причастен.
Сейчас Оберлендеру 96 лет, он проживает в Канаде. В феврале СК запросил у Оттавы материалы о нем. До этого его лишили канадского гражданства, так как он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов.
Он обратился к иммиграционным властям Канады с просьбой не депортировать его, сейчас просьба рассматривается, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.
Читайте полный текст интервью>>
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Гельмут ОберлендерБез срока давностиТомас ВиллСледственный комитет России (СК РФ)ЕйскВ мире
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