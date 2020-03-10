Томас Вилл: немецкая сторона работает с СК России по делу Оберлендера

Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера — экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления. Ранее Оберлендер был лишен канадского гражданства на том основании, что он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов. Этнический немец, рожденный на Украине , фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Находится ли Германия в контакте с российским следствием по делу Оберлендера, почему немецкие следователи ведут проверку обстоятельств убийства 214 детдомовцев в Ейске и как будут развиваться события в случае подтверждения вины бывшего нациста — на эти и другие вопросы ответил РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.

— Господин Вилл, располагаете ли вы информацией о причастности Гельмута Оберлендера к убийству 214 детей в Ейске? Что вы знаете о деле Оберлендера?

— Я хотел бы напомнить вам, что Гельмут Оберлендер жив и что в настоящее время проводится расследование по этому делу. Поэтому я не могу сказать ничего конкретного о продолжающемся расследовании. Преступление в Ейске известно нам из прошлого. Мы знаем, что его совершило подразделение 10А (нем. Einsatzkommando 10a) группы развертывания D (нем. Einsatzgruppe D) СД (Вспомогательной полиции при службе безопасности рейхсфюрера СС, обвинялась в массовых убийствах гражданских лиц на территории Европы и СССР. — Прим. ред.). В это подразделение, как утверждается, входил господин Оберлендер. Но эти подразделения были очень многочисленными. Должны быть предоставлены доказательства, что Оберлендер действительно был в Ейске.

— Находитесь ли вы в контакте с российской стороной по этому делу?

— Я знаю, что Следственный комитет Российской Федерации работает над этим делом. Как центральное управление, мы находимся в контакте с СК не только по этому делу, но и по другим темам. В настоящее время мы также обратились к российским ведомствам с запросом о том, указывают ли их данные на то, что господин Оберлендер причастен к преступлению в Ейске. На данный момент у нас таких доказательств нет.

Между прочим В России хотят судить нациста: новый поворот в деле Оберлендера

— Вы упомянули продолжающиеся расследования — вы имеете в виду расследования в России и Канаде или также в Германии?

— Прежде всего это расследование Российской Федерации и Канады. Разумеется, факт российского расследования преступления в Ейске заставил нас самих снова разобраться в этом вопросе. Мы уже оценили документы из Канады, в том числе канадские судебные решения высшей инстанции, которые также не дали нам никакой дополнительной информации.

— Получали ли вы когда-нибудь запросы от российской стороны в связи с преступлением в Ейске, а также о возможной причастности Оберлендера к этому преступлению?

— Я не могу предоставить детали о продвижениях во взаимной правовой помощи, но, конечно, мы обмениваемся информацией с СК РФ. В конце прошлого года мы узнали, что Россия ведет расследование по этому делу. Я посетил Москву и посмотрел документы в ГАРФ по Ейску. Мы будем передавать информацию друг другу, это понятно.

— Продолжается ли упомянутая вами проверка в Германии старого дела о преступлении в Ейске?

— Да, мы еще не получили ответ от России. И это не случится с сегодня на завтра, это займет еще некоторое время.

— Если вы получите документы из России, подтверждающие причастность господина Оберлендера к Ейску, что произойдет потом?