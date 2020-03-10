В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера

БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. В ФРГ установили контакт со Следственным комитетом РФ по делу экс-нациста Гельмута Оберлендера , заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл

Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления. Ранее Оберлендер был лишен канадского гражданства на том основании, что он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов. Этнический немец, рожденный на Украине , фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя

"Я знаю, что Следственный комитет Российской Федерации работает над этим делом (в связи с причастностью Оберлендера к преступлению в Ейске - ред.). Как центральное управление, мы находимся в контакте с СК - не только по этому делу, но и по другим темам", - заявил Вилл.

Он добавил, что, хотя он не имеет возможности "предоставить детали о продвижениях во взаимной правовой помощи", но, "конечно, мы обмениваемся информацией с СК РФ". Так, в конце 2019 года Вилл посетил Москву и "посмотрел документы в ГАРФ по Ейску".

"Мы будем передавать информацию друг другу, это понятно", - добавил прокурор.

Подробные материалы об убийстве детдомовцев были опубликованы РИА Новости минувшей осенью в рамках проекта "Без срока давности". В октябре 1942 года нацисты погрузили 214 детдомовцев в грузовики с газовыми камерами и умертвили. По этому факту СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде.