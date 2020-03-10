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2020-03-10T11:08+0300
https://ria.ru/20200310/1568366755.html
В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера
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РИА Новости

В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера

10:26 10.03.2020 (обновлено: 11:08 10.03.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. В ФРГ установили контакт со Следственным комитетом РФ по делу экс-нациста Гельмута Оберлендера, заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.
Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления. Ранее Оберлендер был лишен канадского гражданства на том основании, что он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов. Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя.
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"Я знаю, что Следственный комитет Российской Федерации работает над этим делом (в связи с причастностью Оберлендера к преступлению в Ейске - ред.). Как центральное управление, мы находимся в контакте с СК - не только по этому делу, но и по другим темам", - заявил Вилл.
Он добавил, что, хотя он не имеет возможности "предоставить детали о продвижениях во взаимной правовой помощи", но, "конечно, мы обмениваемся информацией с СК РФ". Так, в конце 2019 года Вилл посетил Москву и "посмотрел документы в ГАРФ по Ейску".
"Мы будем передавать информацию друг другу, это понятно", - добавил прокурор.
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Подробные материалы об убийстве детдомовцев были опубликованы РИА Новости минувшей осенью в рамках проекта "Без срока давности". В октябре 1942 года нацисты погрузили 214 детдомовцев в грузовики с газовыми камерами и умертвили. По этому факту СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде.
Сам Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийству людей. Он также обратился к иммиграционным властям Канады с просьбой не депортировать его, в настоящее время эта просьба рассматривается, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.
Читайте полный текст интервью>>
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Без срока давностиГельмут ОберлендерСледственный комитет России (СК РФ)ГерманияВ мире
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