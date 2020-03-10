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В Петербурге зафиксировали второй весенний температурный рекорд
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РИА Новости

В Петербурге зафиксировали второй весенний температурный рекорд

10:22 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевНабережная реки Фонтанки в Санкт-Петербурге
Набережная реки Фонтанки в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Теплая погода в Санкт-Петербурге побила рекорд – температура воздуха в понедельник достигла 8,8 градуса тепла, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"9 марта 2020 года обновился рекордный максимум дня: на ОГМС Санкт-Петербург столбик термометра повысился до 8,8 градуса тепла, что выше достижения 2015 года на 1,3 градуса", - говорится в сообщении.
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Синоптики напоминают, что это уже второй температурный рекорд в марте.
Ранее сообщалось, что первый весенний температурный рекорд был зафиксирован в Петербурге 2 марта, когда во второй половине дня воздух прогрелся до 5,9 градуса, перекрыв исторический максимум дня, который был отмечен в 1997 году (+5,4 градуса).
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