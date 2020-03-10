В Петербурге зафиксировали второй весенний температурный рекорд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Теплая погода в Санкт-Петербурге побила рекорд – температура воздуха в понедельник достигла 8,8 градуса тепла, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"9 марта 2020 года обновился рекордный максимум дня: на ОГМС Санкт-Петербург столбик термометра повысился до 8,8 градуса тепла, что выше достижения 2015 года на 1,3 градуса", - говорится в сообщении.
Синоптики напоминают, что это уже второй температурный рекорд в марте.
Ранее сообщалось, что первый весенний температурный рекорд был зафиксирован в Петербурге 2 марта, когда во второй половине дня воздух прогрелся до 5,9 градуса, перекрыв исторический максимум дня, который был отмечен в 1997 году (+5,4 градуса).