Минсельхоз не ждет повышения цен на продукты из-за роста курсов валют

"Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания. Доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна. Заблаговременно обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам, основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены", - говорится а сообщении.