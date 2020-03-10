Минсельхоз не ждет повышения цен на продукты из-за роста курсов валют

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ не ожидает повышения цен на основные виды продуктов в России из-за скачка курсов валют по отношению к рублю, некоторый рост возможен в отношении продукции, которая в силу климата в стране не производится, говорится в сообщении министерства.
"Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания. Доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна. Заблаговременно обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам, основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены", - говорится а сообщении.
"При этом некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории Российской Федерации", - добавляет Минсельхоз.