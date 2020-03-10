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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T09:58+0300
https://ria.ru/20200310/1568365482.html
Минсельхоз не ждет повышения цен на продукты из-за роста курсов валют
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/15/1562141504_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_2b2c404d77101f9bd35bd08a45925234.jpg
РИА Новости

Минсельхоз не ждет повышения цен на продукты из-за роста курсов валют

09:58 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Покупатели в одном из гипермаркетов. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ не ожидает повышения цен на основные виды продуктов в России из-за скачка курсов валют по отношению к рублю, некоторый рост возможен в отношении продукции, которая в силу климата в стране не производится, говорится в сообщении министерства.
"Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания. Доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна. Заблаговременно обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам, основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены", - говорится а сообщении.
"При этом некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории Российской Федерации", - добавляет Минсельхоз.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютРостаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
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