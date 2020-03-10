Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T11:09+0300
https://ria.ru/20200310/1568364921.html
Климатолог объяснил обилие климатических скептиков в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/151320/15/1513201573_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_0a6dc82ae7a4c4b8c1ccda790fe9db50.jpg
РИА Новости

Климатолог объяснил обилие климатических скептиков в России

09:42 10.03.2020 (обновлено: 11:09 10.03.2020)
376
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятник М.В. Ломоносову перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Желание делать открытия с нуля, как первый русский ученый-естествоиспытатель Михаил Ломоносов, и особенности научного сообщества провоцируют в России появление большого числа климатических скептиков, считает заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.
В ряде СМИ в последнее время нередко появляются статьи ученых из смежных с климатологией научных областей, которые сомневаются в том, что именно человек ответственен на резкое изменение климата, в то время как профессиональное международное научное сообщество климатологов придерживается обратной точки зрения.
Главное здание МГУ. Архивное фото
09:35
Климатолог сравнил концепцию климата со зданием МГУ
"Здесь имеется какой-то русский взгляд, который на самом деле не хорош. Это ломоносовская черта — начать с нуля. Сильная черта. Любой человек полагает, что обладает возможностью сказать: я думаю иначе. Спорить с дилетантами очень трудно", - сказал Кислов.
Он пояснил, что в России каждый ученый имеет право высказывать свою точку зрения, а на Западе ученые только очень высокого уровня могут сомневаться в общепринятых научных теориях.
Покрытый снегом крутой таежный берег реки Енисей напротив города Дивногорска Красноярского края
06:33
Названы две главные опасности для России от изменения климата
"Там ученые, как солдаты. Если научный лидер сказал "А", то все говорят "А". У них сказано, что глобальное потепление имеет антропогенные причины - и сомнения в этом имеет право высказать только признанный лидер", - сказал Кислов.
По словам климатолога, современная научная точка зрения говорит, что на глобальном уровне сейчас происходит очень сильное влияние антропогенных причин, сопоставимое и даже немного превосходящие естественный процесс изменений.
Читайте полный текст интервью>>
8100113
Обсудить 2
Александр КисловМихаил ЛомоносовОбщество
Рекомендуем
Главное здание МГУ. Архивное фото
Климатолог сравнил концепцию климата со зданием МГУ
Часы
Роскачество рассказало о недостатках смарт-часов
Мужчина катается на велосипеде на Поклонной горе
Климатолог призвал не связывать "гнилую" зиму с изменением климата
Фондовая биржа
Эксперты рассказали, как вести себя на падающем рынке
Украинский военнослужащий
Силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Владимир Михайловский
Умер актер из "Ликвидации" Владимир Михайловский
Участники группы Led Zeppelin Джимми Пейдж и Роберт Плант
Суд признал авторами песни "Лестница на небеса" группу Led Zeppelin
Сотрудник полиции
В Пермском крае полицейского нашли мертвым в его кабинете
Набережная реки Фонтанки в Санкт-Петербурге
В Петербурге зафиксировали второй весенний температурный рекорд
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Воронежской области завели дело после ДТП, где водитель сбил семью
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
В ЕР предложили обнулить президентские сроки
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль
Запад бьет тревогу: олигархи на Украине вновь рвутся к власти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:11Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
13:42Facebook и "ВКонтакте" удалили неверные данные о коронавирусе в России
13:42В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов
13:40В Гватемале российская семья погибла в ДТП
Лента новостейМолния