Климатолог объяснил обилие климатических скептиков в России

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Желание делать открытия с нуля, как первый русский ученый-естествоиспытатель Желание делать открытия с нуля, как первый русский ученый-естествоиспытатель Михаил Ломоносов , и особенности научного сообщества провоцируют в России появление большого числа климатических скептиков, считает заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов

В ряде СМИ в последнее время нередко появляются статьи ученых из смежных с климатологией научных областей, которые сомневаются в том, что именно человек ответственен на резкое изменение климата, в то время как профессиональное международное научное сообщество климатологов придерживается обратной точки зрения.

"Здесь имеется какой-то русский взгляд, который на самом деле не хорош. Это ломоносовская черта — начать с нуля. Сильная черта. Любой человек полагает, что обладает возможностью сказать: я думаю иначе. Спорить с дилетантами очень трудно", - сказал Кислов.

Он пояснил, что в России каждый ученый имеет право высказывать свою точку зрения, а на Западе ученые только очень высокого уровня могут сомневаться в общепринятых научных теориях.

"Там ученые, как солдаты. Если научный лидер сказал "А", то все говорят "А". У них сказано, что глобальное потепление имеет антропогенные причины - и сомнения в этом имеет право высказать только признанный лидер", - сказал Кислов.