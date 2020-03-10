Климатолог сравнил концепцию климата со зданием МГУ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Современная научная концепция климата представляет собой стройную теорию, похожую на здание МГУ, а отдельные нападки на нее, не предлагающие ничего взамен, это как попытки ломать отдельные части этого здания, сказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.
"Концепция глобального потепления разработана, других не существует. То есть есть концепция, как стройное здание МГУ, и есть крик: давайте его сломаем. Никто не может дать другой, целостной, хоть немного скелетоподобной структуры, что происходит. Попытки усомниться в теории климат - это наскоки на отдельные фрагменты здания",- сказал Кислов.
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