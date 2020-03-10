Климатолог сравнил концепцию климата со зданием МГУ

"Концепция глобального потепления разработана, других не существует. То есть есть концепция, как стройное здание МГУ, и есть крик: давайте его сломаем. Никто не может дать другой, целостной, хоть немного скелетоподобной структуры, что происходит. Попытки усомниться в теории климат - это наскоки на отдельные фрагменты здания",- сказал Кислов.