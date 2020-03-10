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Климатолог призвал не связывать "гнилую" зиму с изменением климата
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РИА Новости

Климатолог призвал не связывать "гнилую" зиму с изменением климата

09:16 10.03.2020 (обновлено: 11:10 10.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина катается на велосипеде на Поклонной горе
Мужчина катается на велосипеде на Поклонной горе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина катается на велосипеде на Поклонной горе. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Теплую зиму в Москве нельзя напрямую связывать с изменением климата, заявил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ им. Ломоносова Александр Кислов.
"То, что происходило в Москве, такая зима гнилая, это напрямую трудно связать с глобальным потеплением, это одно из ее проявлений. Совсем недавно, в 2012 году, фон температур был таким же высоким, как сейчас, но в Москве была холодная зима", - сказал Кислов.
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Он пояснил, что показатели температуры связаны с циркуляцией атмосферы, а вот как на циркуляцию атмосферы влияет глобальное потепление - пока загадка.
"Предсказать следующее лето или зиму невозможно", - добавил климатолог.
Читайте полный текст интервью>>
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Александр КисловПогодаМоскваОбщество
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