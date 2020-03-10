Климатолог призвал не связывать "гнилую" зиму с изменением климата

"То, что происходило в Москве, такая зима гнилая, это напрямую трудно связать с глобальным потеплением, это одно из ее проявлений. Совсем недавно, в 2012 году, фон температур был таким же высоким, как сейчас, но в Москве была холодная зима", - сказал Кислов.