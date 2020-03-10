Ученый рассказал об адаптации городских систем к изменению климата

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Водоотведение и канализация будут подвержены наибольшей нагрузке среди всех городских систем из-за изменения климата, так как увеличится число ливней, сказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов.
"…Водоотведение и системы канализации будут очень большой проблемой", - отметил ученый.
По его словам, в изменениях климата есть хорошо прогнозируемые вещи, а есть те, которые не прогнозируются.
"Вот сейчас в тех районах, где мы живем, ливневые осадки увеличатся. Может быть, количество не изменится, но они будут сконцентрированы в короткие ливни. Выпал, верхний слой, почва насытилась и больше не принимает. Внутри может быть сухое всё, но вода будет стекать по поверхности. Ее надо снимать. Система аварийных стоков должна быть раскручена", - заявил Кислов.