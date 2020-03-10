Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T11:10+0300
https://ria.ru/20200310/1568363686.html
Ученый рассказал об адаптации городских систем к изменению климата
https://cdn24.img.ria.ru/images/152491/99/1524919925_0:154:3072:1882_1036x0_80_0_0_3929f781a8ed6e044cb17f7a65b1852f.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал об адаптации городских систем к изменению климата

09:12 10.03.2020 (обновлено: 11:10 10.03.2020)
791
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКанализационный люк
Канализационный люк
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Канализационный люк. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Водоотведение и канализация будут подвержены наибольшей нагрузке среди всех городских систем из-за изменения климата, так как увеличится число ливней, сказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов.
"…Водоотведение и системы канализации будут очень большой проблемой", - отметил ученый.
Покрытый снегом крутой таежный берег реки Енисей напротив города Дивногорска Красноярского края
06:33
Названы две главные опасности для России от изменения климата
По его словам, в изменениях климата есть хорошо прогнозируемые вещи, а есть те, которые не прогнозируются.
"Вот сейчас в тех районах, где мы живем, ливневые осадки увеличатся. Может быть, количество не изменится, но они будут сконцентрированы в короткие ливни. Выпал, верхний слой, почва насытилась и больше не принимает. Внутри может быть сухое всё, но вода будет стекать по поверхности. Ее надо снимать. Система аварийных стоков должна быть раскручена", - заявил Кислов.
Читайте полный текст интервью>>
032002
Обсудить 0
Александр КисловОбщество
Рекомендуем
Собака в приюте для бездомных животных
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Работы в огороде на приусадебном участке
Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку
Полуостров Таймыр
Вильфанд пообещал "фантастические изменения" погоды на Таймыре
Мужчина катается на велосипеде на Поклонной горе
Климатолог призвал не связывать "гнилую" зиму с изменением климата
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Покрытый снегом крутой таежный берег реки Енисей напротив города Дивногорска Красноярского края
Названы две главные опасности для России от изменения климата
Главное здание МГУ. Архивное фото
Климатолог сравнил концепцию климата со зданием МГУ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию
Помощница машиниста. Как обойти запреты и делать то, что нравится
Помощница машиниста. Как обойти запреты и делать то, что нравится
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В СФ исключили внесение в ДСНВ-3 новых российских вооружений
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Москве перенесли крупную научную конференцию из-за коронавируса
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Украинский военнослужащий
Силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
13:42Facebook и "ВКонтакте" удалили неверные данные о коронавирусе в России
13:42В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов
13:40В Гватемале российская семья погибла в ДТП
13:40Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
Лента новостейМолния