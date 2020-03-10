Ученый рассказал об адаптации городских систем к изменению климата

"Вот сейчас в тех районах, где мы живем, ливневые осадки увеличатся. Может быть, количество не изменится, но они будут сконцентрированы в короткие ливни. Выпал, верхний слой, почва насытилась и больше не принимает. Внутри может быть сухое всё, но вода будет стекать по поверхности. Ее надо снимать. Система аварийных стоков должна быть раскручена", - заявил Кислов.