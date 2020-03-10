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В СФ исключили внесение в ДСНВ-3 новых российских вооружений
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РИА Новости

В СФ исключили внесение в ДСНВ-3 новых российских вооружений

08:51 10.03.2020 (обновлено: 10:46 10.03.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев раскритиковал предложение Госдепа включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) находящееся в разработке российское оружие.
В понедельник в Вашингтоне рассказали, какие российские вооружения стоит, по их мнению, добавить в Договор СНВ-3, который истекает в начале 2021 года. В числе прочего упоминался подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования.

"В заявлении Госдепа, насколько я могу судить, перечисляются все возможные виды нового российского оружия, в том числе находящиеся в стадии разработки и не принятые на вооружение. А такого рода ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершенные НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — Прим. ред.), будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению ни сейчас, ни в будущем", — прокомментировал РИА Новости Косачев.

Сенатор подчеркнул, что продление ДСНВ-3 "возможно и желательно и времени для этого вполне достаточно". при этом на модификацию соглашения времени уже не осталось, добавил он.
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Договор СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
09:41Сказано в эфире
"Легенда прикрытия". Военный эксперт о новых условиях США по СНВ-3В Госдепе назвали российские вооружения, которые США хотели бы включить в продленный договор СНВ-3. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин рассказал, к чему приведет такая позиция.
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Совет Федерации РФРоссияДоговор СНВ-3Константин КосачевСШАВ мире
Популярные комментарии
СНВ-3 давал официално! более чем двойное преимущество Штатам с учётом их сателлитов (Англия, Франция, Израиль, Пакистан) в ядерных арсеналах. Власти России как всегда расчитывали на авось и давали фору США (отсюда и моделирование янки ядерных нападений). Заключение подобных договоров бессмысленно и опасно, ведь янки как всегда обманут и оболгут.
10 марта, 09:35
Андрей Туфиков
6500001
Надо ещё Йеллоустоун запатентовать как оружие.
10 марта, 09:01
MYMake Yellowstone Great Again
33220000
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