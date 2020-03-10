В СФ исключили внесение в ДСНВ-3 новых российских вооружений

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев раскритиковал предложение Госдепа включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений ( Председатель комитетапо международным деламраскритиковал предложение Госдепа включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений ( СНВ-3 ) находящееся в разработке российское оружие.

В понедельник в Вашингтоне рассказали, какие российские вооружения стоит, по их мнению, добавить в Договор СНВ-3, который истекает в начале 2021 года. В числе прочего упоминался подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования.

"В заявлении Госдепа, насколько я могу судить, перечисляются все возможные виды нового российского оружия, в том числе находящиеся в стадии разработки и не принятые на вооружение. А такого рода ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершенные НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — Прим. ред.), будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению ни сейчас, ни в будущем", — прокомментировал РИА Новости Косачев.

Сенатор подчеркнул, что продление ДСНВ-3 "возможно и желательно и времени для этого вполне достаточно". при этом на модификацию соглашения времени уже не осталось, добавил он.

Договор СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Этот документ остается единственным действующим договором между Россией США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.

Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.